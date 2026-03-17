Waterschap Rijn en IJssel wil de rioolwaterzuivering op het bedrijventerrein Innofase in Duiven uitbreiden en vernieuwen. De slibvergisting moet groter en beter, om meer slib te kunnen verwerken. Tegelijk wil het waterschap het biogas, dat vrijkomt uit de vergisting van rioolslib, gaan omzetten naar groen gas. Om dit te realiseren is een groengasinstallatie nodig op het terrein van de rioolwaterzuivering. Dit levert genoeg groen gas op om 2.650 huishoudens jaarlijks te voorzien. Het slibafval wordt zo veel minder en dus ook de kosten om dit afval af te voeren. Door de nieuwe installaties gaat de uitstoot van CO₂ en stikstof flink omlaag. De uitbreiding en vernieuwing maakt de rioolwaterzuivering dus duurzamer én het vermindert de kosten.

Het algemeen bestuur heeft dit op 10 maart 2026 besloten. Voor de definitieve gunning van de realisatiefase wacht het waterschap de natuurvergunning en de cofinancieringsmogelijkheden nog af. Het waterschap verwacht in juli definitief akkoord te geven voor de realisatie.

De bouw van de nieuwe installaties, tanks en machinegebouw start naar verwachting in 2026 en is in 2028 gereed. De totale kosten hiervoor bedragen 55 miljoen euro. In dit bedrag zitten ook de kosten voor onderhoud en de opslag bij twee andere rioolwaterzuiveringen.

Groen gas

In de groengasinstallatie kan het waterschap vanaf 2028 jaarlijks 2,7 miljoen kuub biogas verwerken. Dit levert een hoeveelheid groen gas op, gelijk aan het jaarverbruik van 2.650 huishoudens. Groen gas is een duurzaam alternatief voor fossiele energie en geschikt voor huishoudens, bedrijven en transport.

Terugverdienen

Als de cofinanciering definitief is, wordt deze investering naar verwachting terugverdiend in ongeveer twaalf jaar. Dit komt door de opbrengst van de verkoop van groen gas én doordat er minder kosten zijn, omdat het slibafval niet afgevoerd hoeft te worden.

Minder uitstoot van CO2 en stikstof

De nieuwe installaties zorgen niet alleen voor minder afval, maar ook voor minder uitstoot van CO₂ en andere broeikasgassen. Ook neemt de uitstoot van stikstof af met ongeveer 30%. Dit komt doordat de restwarmte van de naastgelegen AVR gebruikt wordt om het slib op temperatuur te houden. Hierdoor hoeft het waterschap zelf geen biogas meer te verbranden om deze warmte zelf te produceren. De (Natura 2000) natuurgebieden in de omgeving profiteren hier direct van.

Bij de bouw worden zoveel mogelijk materialen hergebruikt. Zo wordt een silo van Waterschap Hollandse Delta hergebruikt.

Dennis Wolsink, dagelijks bestuurder van het waterschap: Groen gas is duurzaam en zorgt voor minder CO₂-uitstoot. Het heeft dezelfde kwaliteit als aardgas en kan veilig gebruikt worden in woningen. Zo vervangen we fossiele brandstoffen, verlagen we de CO2-uitstoot voor de omgeving en verduurzamen we de rioolwaterzuivering. Ook heel belangrijk is dat deze investering zichzelf op termijn terugverdient. Het verkopen van groen gas levert geld op. En doordat we minder slibafval hoeven af te voeren, hebben we minder kosten. ”

Het waterschap wil in 2050 volledig klimaatneutraal en circulair werken. Dat past bij de Klimaatwet en het Grondstoffenakkoord. Dit betekent geen schade veroorzaken aan het klimaat, minder afval en grondstoffen opnieuw gebruiken. Ook wil het waterschap alle energie duurzaam opwekken.

Van afval naar grondstof

Bij het schoonmaken van afvalwater blijft rioolslib over. Waterschap Rijn en IJssel zet dit rioolslib nu grotendeels onvergist af bij een slibverwerker. Daar wordt het gecomposteerd en vervolgens afgevoerd naar een afvalverbranding. Slib is daarmee een grote afvalstroom én kostenpost.

Door de ombouw van de slibvergisting kan het waterschap al het rioolslib zelf vergisten en daardoor een groter deel omzetten in energie. Ongeveer 1/3 van de slibmassa wordt vergist tot biogas, dat in een nieuwe groengasinstallatie opgewerkt wordt tot duurzaam groen gas – gas met dezelfde kwaliteit als aardgas, maar dan hernieuwbaar. Daardoor blijft er minder slibafval over en ontstaat juist een bron van duurzame energie en grondstoffen. Naast de groengasinstallatie worden diverse andere installatie-onderdelen vervangen omdat ze verouderd zijn.

De rioolwaterzuivering in Duiven verwerkt het afvalwater van huishoudens en bedrijven uit Duiven en de wijde omgeving, zoals Arnhem en Zevenaar. Het gezuiverde water wordt voor een (klein) deel gebruikt door de industrie als proceswater en het (grootste) deel komt in de IJssel terecht.

