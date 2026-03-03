ATAG Benelux maakt een volgende stap op de MVO Prestatieladder. Na een intensieve certificeringsaudit groeit het bedrijf door van niveau 3 naar niveau 4 — het één na hoogste niveau. Doorslaggevend was het Refurbishment project dat ATAG ontwikkelde om gebruikte keukenapparatuur een tweede leven te geven.

Met deze certificering behoort ATAG Benelux tot de slechts 53 bedrijven op niveau 4 (bron: mvoprestatieladder.nl). Dit niveau is bedoeld voor organisaties die het branchegemiddelde overstijgen en met innovatieve oplossingen bijdragen aan maatschappelijke uitdagingen.

Jan van Os, manager duurzaamheid en innovatie: “Dit certificaat bevestigt dat we een betrouwbaar en transparant duurzaamheidsbeleid voeren. Het resultaat is te danken aan de inzet van onze collega’s én de onmisbare betrokkenheid van partners en leveranciers.”

Gebruikte keukenapparatuur krijgt een tweede leven

ATAG geeft gebruikte keukenapparaten uit huurwoningen een nieuw leven met het Refurbishment Project. Apparaten van minder dan drie jaar oud worden schoongemaakt en opnieuw aangeboden onder de naam Refurb, terwijl oudere apparaten worden gereviseerd, verkocht via andere kanalen of gerecycled. Vanaf medio april 2026 zijn de eerste Refurb-producten – inductiekookplaten, vaatwassers en ovens – beschikbaar als vervanging in bestaande keukens.

Hoe de prestatieladder werkt

De MVO Prestatieladder werkt met 26 MVO-thema’s die aansluiten op de Sustainable Development Goals (SDG’s) van de Verenigde Naties. Deze doelen hebben betrekking op onder andere klimaat, duurzame energie, gezondheid en onderwijs.

Organisaties bepalen samen met stakeholders welke thema’s het meest relevant zijn en waar de grootste impact te behalen valt. Op deze thema’s worden concrete doelen gesteld en wordt continu gewerkt aan verbetering.

Een onafhankelijke auditor toetst of dit proces goed is ingericht en uitgevoerd. Bij een positieve beoordeling ontvangt de organisatie het MVO Prestatieladder-certificaat.

Over ATAG Benelux

ATAG Benelux is een toonaangevende Nederlandse leverancier van keukenapparatuur en consumentenelektronica met de merken ATAG, Pelgrim, ETNA, Hisense en ASKO. Sinds 2018 maakt het bedrijf deel uit van de internationale Hisense Group, actief in meer dan 130 landen met ruim 100.000 medewerkers. Vanuit het R&D-centrum in Duiven deelt ATAG Benelux haar expertise op het gebied van koken wereldwijd binnen de groep.