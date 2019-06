Wasa bestaat 100 jaar en viert dit met een nieuw 100% CO2 gecompenseerd knäckebröd!

Dit jaar is het precies 100 jaar geleden dat Karl Edward Lundström een bakkerij in een piepklein Zweeds dorp opende. Karl dacht namelijk dat “knäckebröd” niet enkel een handige manier was om de roggeoogst te bewaren tijdens de koude winter, maar ook een uniek product was dat een breder publiek aan zou spreken. De bakkerij bleek een goed idee, want 100 jaar later is zijn Wasa uitgegroeid tot grootste knäckebrödmerk ter wereld. Dat moet natuurlijk gevierd worden. Daarom introduceert Wasa ter ere van haar 100-jarig jubileum een nieuw knäckebröd met de toepasselijke naam: Wasa 100. Met deze nieuwe variant blijft Wasa trouw aan haar erfgoed. Tevens heeft Wasa als ’s werelds eerste knäckebröd-merk ervoor gezorgd dat Wasa 100 voor 100% CO2 gecompenseerd is. Daarnaast is Wasa’s meest kenmerkende ingrediënt, rogge, als basis gebruikt en verrijkt met lijnzaad, maanzaad en zeezout.

Het bewaren van de oogst

In vroegere tijden was het in de koude winters in Scandinavië niet altijd even makkelijk om de oogst van rogge te bewaren en om aan vers brood te komen. De oplossing was eigenlijk vrij simpel: houdbaar brood van rogge. Maar hoe maak je dit? Bak een plat deegmengsel op basis van roggemeel, kort en op hoge temperatuur en laat dit daarna drogen. Hierdoor bevat het brood bijna geen water (minder dan 10%) wat het niet alleen krokant maakt, maar ook lang houdbaar. Zo ontstond lekker en handig knapperig brood, ook wel “Knäckebröd” genoemd. Wasa heeft in de afgelopen 100 jaar het oorspronkelijke recept met natuurlijke ingrediënten zoveel mogelijk in ere gehouden.

Ook voor het brede publiek

In 1919 opende Karl Edward Lundström een bakkerij in Filipstad, Zweden. Hij dacht bij zichzelf dat het knapperige brood ook weleens interessant zou kunnen zijn voor het brede publiek. En hij kreeg gelijk. Zijn bakkerij groeide snel, want niet alleen in Zweden maar ook in de rest van de wereld viel Wasa Knäckebröd in de smaak. Wasa is al die jaren trouw gebleven aan haar erfgoed. Tegenwoordig wordt nog een groot deel van het brood in Filipstad gemaakt en rogge blijft het basisingrediënt. Maar uiteraard gaat Wasa ook met haar tijd mee. Niet alleen zijn er de afgelopen jaren verschillende soorten Knäckebröd geïntroduceerd, Wasa is ook vooruitstrevend als het gaat om het reduceren van haar impact op het milieu.

Wasa 100 jaar

Wasa 100 heeft niet alleen een toepasselijke naam, maar ook de ingrediënten, de bereidingswijze en de verpakking passen bij het 100-jarig bestaan van Wasa. Wasa 100 is namelijk voor 100% CO2 gecompenseerd, van akker tot schap. Enerzijds doordat Wasa haar eigen uitstoot vermindert. Anderzijds doordat zij de resterende CO2 uitstoot compenseert middels het ondersteunen van projecten gericht op zonne-energie en het behoud van regenwoud. Daarnaast biedt deze nieuwe variant de traditionele smaak met als basis Wasa’s meest kenmerkende ingrediënt: rogge. Dit feestelijk verpakte knäckebröd is voor 100% volkoren en verrijkt met lijnzaad, maanzaad en zeezout.