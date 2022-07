Wallbox (NYSE: WBX), een van de internationale marktleiders in laders en energiemanagement systemen voor elektrische voertuigen (EV’s), en Svea Solar, een van Europa’s snelst groeiende cleantech bedrijven, kondigen vandaag hun samenwerking aan. Wallbox wordt de belangrijkste EV-laadoplossing binnen het consumentenaanbod van Svea Solar in Nederland, Zweden, België, Spanje en Duitsland.

Svea Solar is een van de partners van IKEA in Nederland, Zweden, België en Duitsland, en daarmee aanbieder van zonnepanelen voor de particuliere klanten van het internationale concern in deze vier Europese markten. Als gevolg van de nieuwe samenwerking met Wallbox zullen de EV-laders van dit merk naast het bestaande aanbod van Svea Solar worden verkocht bij het warenhuis. Het doel is om hiermee het energie ecosysteem van consumenten aan te vullen en het voor hen gemakkelijker te maken om over te stappen op elektrisch vervoer.

Alle AC (wisselstroom) EV-laders van Wallbox worden standaard geleverd met de Eco-Smart oplossing van het merk. Deze software voor energiemanagement maakt het voor gebruikers mogelijk om hun elektrische auto op te laden met zelfopgewekte energie van hun zonnepanelen. Middels de Wallbox app kunnen zij ervoor kiezen om hun auto te laden met 100% groene energie of een mix met energie van het elektriciteitsnet.

“Met de drastische stijging van de energieprijzen zien we een grote interesse bij onze klanten om meer zelfvoorzienend te worden door middel van schone energiebronnen. Door samen te werken met Wallbox kunnen we onze klanten een slimme oplossing bieden, waarbij hun elektrische voertuig op het juiste moment kan worden opgeladen, wanneer het verbruik in huis laag is en de zon schijnt. Gecombineerd met ons aanbod van zonnepanelen, batterijen en hernieuwbare energiecontracten, kunnen onze consumenten hun kosten drastisch verlagen en de consumptie van schone energie verhogen”, vertelt Erik Martinson van Svea Solar.

“We zijn verheugd om deze nieuwe samenwerking met een innovatie gedreven bedrijf zoals Svea Solar te lanceren en zo de overgang naar duurzaam energieverbruik en de adoptie van elektrische auto’s te stimuleren. Door de handen ineen te slaan met Svea Solar zullen deuren worden geopend voor nieuwe consumentenprojecten op een internationaal niveau”, aldus Masud Rabbani, Chief Business Officer van Wallbox.

De samenwerking tussen Svea Solar en Wallbox maakt het voor consumenten mogelijk om te controleren op welke wijze hun elektrische auto wordt opgeladen, middels zelfopgewekte energie of via het elektriciteitsnet. Hiermee worden zij gestimuleerd om hun dagelijks leven te vergoenen, en hun voetafdruk op het klimaat en de druk op het elektriciteitsnet te verminderen. Naast bovengenoemde voordelen op het gebied van duurzaamheid, resulteert een gelijktijdige overstap op zonnepanelen en elektrisch laden in een besparing op de totale levensduurkosten van beide oplossingen.

Over Wallbox

Wallbox is een internationaal technologiebedrijf met de ambitie om het energieverbruik wereldwijd te verduurzamen. Door elektrisch rijden te stimuleren, werkt Wallbox aan een groenere toekomt. Wallbox biedt een compleet assortiment van geavanceerde laadsystemen en slimme energiemanagement systemen voor elektrische voertuigen voor de consument, bedrijven en openbare ruimtes. Dit met het oog op innovatie, design en de communicatie tussen voertuigen, het elektriciteitsnetwerk, het gebouw of de woning. Door de inzet van slimme management tools, zoals de my Wallbox app en OCPP-toegankelijkheid, biedt Wallbox de gebruikers controle over hun verbruik, om geld te besparen en duurzamer te leven. Het bedrijf is in 2015 in Barcelona opgericht en is inmiddels actief in meer dan 98 landen met meer dan 900 medewerkers in Europa, Azië en Amerika.

Over Svea Solar

Svea Solar is een van Europa’s snelst groeiende cleantech bedrijven en de grootste aanbieder van energieoplossingen in Zweden. Het bedrijf is opgericht in 2014 en inmiddels actief in vijf Europese markten, met meer dan 900 medewerkers. Svea Solar biedt de consument slimme oplossingen om duurzaam te leven zoals zonnepanelen, batterijen, laders voor elektrische voertuigen, fossielvrije elektriciteitscontracten en een platform waarmee klanten stroom kunnen produceren, consumeren en verkopen. Daarnaast ontwikkelt het bedrijf grootschalige energieproductie. Svea Solar streeft naar een wereld waarin iedereen zelfvoorzienend kan zijn in groene energieconsumptie. Svea Solar heeft vestigingen in Zweden, Duitsland, Spanje, België en Nederland