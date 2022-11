Uber, een wereldwijd bemiddelingsplatform voor reizigers en aanbieders van personenvervoer, en Wallbox, een van de internationale marktleiders in laders voor elektrische voertuigen (EV’s) en energiemanagementsystemen, breiden hun partnerschap uit naar Europa. Vanaf dit moment kunnen Uber-chauffeurs in zeven Europese landen, waaronder Nederland, exclusief een EV-lader voor thuis aanschaffen en laten installeren met korting. Zo hopen beide partijen de adoptie van duurzaam personenvervoer te accelereren.

Het partnerschap, dat vanaf vandaag geldt voor het VK, Duitsland, Spanje, Frankrijk, Portugal, België en Nederland, borduurt voort op de succesvolle samenwerking die eerder tussen Wallbox en Uber werd opgezet in 2021 voor de VS en Canada.

Het ondersteunen van chauffeurs die willen overstappen op elektrisch vervoer is cruciaal voor Uber om haar duurzaamheidsdoelstelling te behalen. Het bedrijf streeft ernaar om in 2030 een volledig emissievrij platform te zijn in Europa, waarbij in steden zoals Londen al 100% elektrisch wordt gereden in 2025.

Dat de samenwerking wordt uitgebreid naar Europa is geen wonder: chauffeurs op dit continent stappen maar liefst vijf keer sneller over dan private autobezitters, waarbij 6.2% van de kilometers via het Uber platform inmiddels elektrisch worden gereden.

Toegang tot laadmogelijkheden, zowel thuis als in publieke ruimtes, blijft de belangrijkste barrière voor Uber-chauffeurs om niet over te stappen op elektrisch vervoer. Als onderdeel van de samenwerking met Wallbox krijgen zij de mogelijkheid om exclusieve korting te krijgen op zowel een thuislader van het merk als de installatie hiervan.

“We zijn enorm enthousiast dat onze succesvolle samenwerking met Uber wordt uitgebreid naar zeven nieuwe Europese landen. Bij Wallbox willen we de transitie naar elektrisch vervoer zo simpel mogelijk maken voor chauffeurs en wij geloven dat onze producten dit voor de Uber-chauffeurs zullen bieden. We kijken er naar uit hoe de samenwerking zich zal ontwikkelen de komende jaren”, vertelt Masud Rabbani, CBO van Wallbox.

“We willen het schoonste mobiliteitsplatform van de wereld worden; 100% elektrisch in Europa in 2030. Samenwerkingen met publieke en private stakeholders zijn hiervoor de sleutel. Chauffeurs geven continu bij ons aan dat het gebrek aan toegankelijke laadplekken een groot vraagstuk is. Door ons partnerschap met Wallbox in Europa uit te breiden hopen we dit probleem voor hun op te lossen en hiermee de grootste barrière voor de overstap weg te nemen. Samen helpen we chauffeurs om over te gaan op duurzaam vervoer, op de meest gemakkelijke manier”, aldus Chris Hook, Head of Global Sustainability Strategy van Uber.