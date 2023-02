Technische Unie, een Nederlandse groothandel in technische oplossingen voor installatie en industrie, heeft een nieuwe product icoon gelanceerd. Met het oog op duurzaamheid wordt bij ieder product vanaf nu aangegeven of het een circulair product betreft. De Wallbox Pulsar Plus is in het assortiment van laders voor elektrisch vervoer de eerste met het icoon.

In 2030 zal de Nederlandse economie al voor 50% circulair moeten zijn en in 2050 volledig. Technische Unie ambieert om deze ontwikkeling te stimuleren en te voldoen aan de toenemende vraag uit de markt naar duurzame producten. Om die reden heeft de groothandel een nieuw systeem ontwikkeld om klanten te tonen welke oplossingen circulair zijn en in welke mate. Het nieuwe icoon dat bij circulaire producten te zien is op de website, is onderverdeeld in zeven verschillende categorieën. Allereerst, ‘Rethink’, producten met dit icoon beschikken over een cradle-to-cradle certificaat, waarbij het gehele productieproces gecontroleerd wordt op de gezondheid en herbruikbaarheid van de materialen. ‘Reuse’ wordt gebruikt bij producten waarbij de levensduur wordt verlengd door onder meer hergebruik, reparatie en refurbishment en ‘Recycle’ bij producten waarvan materialen aan het einde van de levensduur gedemonteerd kunnen worden om onderdelen opnieuw te gebruiken. Daarnaast kunnen producten combinaties van de drie bevatten.

Pulsar Plus eerste EV-lader met circulair icoon

De Pulsar Plus van Wallbox, een van de internationale marktleiders in EV-laders en energiemanagement systemen, is de eerste lader voor elektrisch vervoer in het circulaire assortiment van Technische Unie en bevat het ‘Recycle’ icoon. Hiervoor heeft Wallbox een onafhankelijk Life Cycle Assessment (LCA) ondergaan om aan te tonen welke materialen in het product zitten en hoe het product gedemonteerd en gerecycled kan worden.

“In het assessment is de volledige impact die de Pulsar Plus op het milieu heeft geanalyseerd; van de inkoop van grondstoffen tot het einde van de levensduur van de EV-lader. Dit werd niet alleen beloond met het circulaire icoon op de website van Technische Unie, waar we ontzettend trots op zijn, ook bracht dit ons waardevolle inzichten, zodat we kunnen werken aan het verminderen van onze milieu-impact van toekomstige producten”, aldus Country Manager Benelux van Wallbox, Frank Jüdell.

De Pulsar Plus is Wallbox’s wereldwijde best verkopende EV-lader voor thuisgebruik, die zowel binnen als buiten geïnstalleerd kan worden door de beschermingsklasse IP54 en IK08. Het biedt gebruikers een compacte, minimalistische en toch krachtige EV-lader met een laadvermogen van tot 22kW, geschikt voor elk soort EV en hybrid, en het laden met zonnepanelen.

Wallbox biedt consumenten meer controle over hun energieverbruik. Zo maakt de myWallbox-app het onder meer mogelijk om laadsessies in te plannen in daluren, wat naast een lagere milieu-impact, een kostenbesparing met zich meebrengt. Ook wordt hierin de CO2 uitstoot voor elke laadsessie inzichtelijk gemaakt. De ingebouwde Eco-smart oplossing biedt de mogelijkheid energie die thuis wordt opgewekt door, bijvoorbeeld zonnepanelen, te gebruiken voor het laden van de auto; voor 100% in de full-green mode, of door enkel overschotten in zonne-energie in te zetten voor de eco-mode.