Tibber, de slimme energieleverancier en aanbieder van dynamische tarieven, en Wallbox, een van de marktleiders op het gebied van het laden van elektrische voertuigen (EV’s) en energiemanagementsystemen, zijn een samenwerking gestart. Op deze manier willen ze meer consumenten bekend maken met de voordelen van dynamische tarieven en het besparen op laadkosten door elektrische auto’s slim op te laden.

De samenwerking tussen Tibber en Wallbox stelt klanten in staat om gebruik te maken van de Tibber-app en de Wallbox-lader om hun elektrische voertuigen op te laden op het moment dat dit het meest gunstig is voor hun portemonnee. Dit werkt via de dynamische energietarieven van Tibber, waarbij de consument de inkoopprijs van stroom betaalt die dat uur geldt. Zo kunnen consumenten via de Tibber-app instellen dat hun elektrische auto automatisch opgeladen wordt gedurende de momenten van de dag dat de stroomprijs het laagst is. Uit onderzoek van Tibber in maart 2023 blijkt dat hiermee tot wel 50 procent kan worden bespaard op de laadkosten van een elektrische auto.

De samenwerking geldt in eerste instantie alleen in Nederland en Zweden. Slim opladen via de Tibber-app is vanaf 4 juli mogelijk met alle AC laders van Wallbox, waaronder de Pulsar Max. Klanten van Wallbox kunnen zo op ieder moment inzicht krijgen in hun stroomverbruik en kunnen het slim opladen van hun elektrische auto naar wens aanpassen.

Bundelen slimme technologieën

Rens Schoorl, Managing Director Tibber Nederland: ‘We zijn enthousiast over de samenwerking met Wallbox om zo dynamische energiecontracten en elektrisch opladen te combineren. Door onze krachten te bundelen bieden we nog meer consumenten de mogelijkheid om te besparen op hun laadkosten, en maken we slim opladen voor meer mensen toegankelijk.’

Frank Jüdell, Country Manager bij Wallbox Benelux: ‘Wallbox is enthousiast over de samenwerking met Tibber om ervoor te zorgen dat onze klanten het meeste uit hun slimme laders kunnen halen. Onze geavanceerde EV-laders in combinatie met de Tibber-app biedt klanten nu de mogelijkheid om geld te besparen op hun energierekening, terwijl zij duurzamer leven.’