Op 9 mei werd de aquathermie-installatie (warmte uit water) in de haven van Vlieland officieel geopend op de havenkade. De installatie gaat het havengebouw, een nabijgelegen woning en mogelijk zelfs bedrijfspanden op het naastgelegen bedrijventerrein voorzien van warm water in het hoog- en laagseizoen. De aanleg is mede door een subsidie van Interreg North West Europe en met ondersteuning van de provincie Fryslân tot stand gekomen in het AquaCOM project.

Stichting Aanloophaven Vlieland is trotse eigenaar van de werkende installatie, het heeft enkele jaren geduurd, maar het resultaat mag er zijn volgens penningmeester van de stichting, Jeroen Buis: “Op Vlieland laten we zien dat lokaal opgewekte hernieuwbare energie ook lokaal benut kan worden. Betaalbaar én onafhankelijk van externe invloeden, als voorbeeld voor de regio en daarbuiten.” Met drie warmtewisselaars die in de haven hangen en hier warmte uit halen, plus vier opslagtanks en zonnepanelen op het dak wekt de installatie voldoende warmte en elektriciteit op om iedereen in het hoogseizoen van een warme douchebeurt te voorzien.

Het energiesysteem wordt data gedreven aangestuurd en kan zichzelf verbeteren om de algehele prestaties te verbeteren. Dit doet het systeem op basis van meerdere datasets, onder andere weersvoorspellingen, de elektriciteitsmarkt, het aantal boten in de haven en verwachte aanloop.

Voorbeeldfunctie

De installatie is een belangrijk voorbeeld voor andere initiatieven, niet alleen op het gebied van gasloos verwarmen, maar ook voor het verzachten van lokale netcongestie door data gedreven het energiesysteem te beheren. Het is dan ook zaak om het voorbeeld op Vlieland verder te brengen, dit is de rol van de provincie Fryslân volgens gedeputeerde Knol: “Na enkele tegenslagen moeten we ook de successen laten zien. Laat Vlieland een voorbeeld zijn voor anderen.” Met de hulp van programma’s zoals Interreg is het mogelijk om voorbeeldprojecten te ontwikkelen die een positieve beweging in werking zetten.

AquaCOM

AquaCOM is een Europees project waarin 9 partners uit verschillende landen in Noordwest Europa aan meedoen, waaronder de Provinsje Fryslân en Stichting Aanloophaven Vlieland. Het project focust zich op de introductie van kleinschalige aquathermiesystemen door lokale energiegemeenschappen. Het resultaat is een handleiding voor lokale initiatieven waarin het bestuursmodel, financieel model en de technische aspecten worden uitgelicht. Daarnaast worden in de looptijd van AquaCOM verschillende trainingen en activiteiten georganiseerd zodat lokale initiatieven en overheden voldoende geëquipeerd zijn om te werken aan lokale aquathermiesystemen.