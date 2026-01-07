Het Europese subsidieprogramma Interreg Noordwest-Europa heeft op eind 2025 het project NEW WATER goedgekeurd. In dat project tonen De Watergroep, de Tiense Suikerraffinaderij en KU Leuven met een pilootinstallatie in Tienen hoe uit het restwater van de suikerproductie drinkwater kan geproduceerd worden. Door de toenemende droogte zullen we steeds vaker alternatieve drinkwaterbronnen moeten aanboren.

Het project NEW WATER mag in totaal op bijna 4 miljoen euro subsidies rekenen via Blue Deal, Interreg Noordwest-Europa en het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO). Ruim 1,3 miljoen euro gaat naar de pilootinstallatie.

Duurzaam waterbeheer als antwoord op droogte

‘Om een klimaatrobuuste watervoorziening uit te bouwen, is het belangrijk dat we inzetten op nieuwe circulaire waterbronnen en innovatieve behandelingstechnieken’, zegt onze directeur-generaal Hans Goossens.

Op termijn zal De Watergroep ongeveer 10.000 gezinnen in Vlaams-Brabant bevoorraden met drinkwater dat afkomstig is van deze nieuwe bron.

Een miljard liter bietenwater als bron voor drinkwater

Suikerbieten bestaan voor 75% uit water. Daardoor genereert de Tiense Suikerraffinaderij jaarlijks een miljard liter bietenwater, goed voor zo’n 400 Olympische zwembaden. ‘Met dit project onderzoeken we hoe het water uit de bieten kan worden omgezet in een waardevolle grondstof. We zetten volop in op duurzaam waterbeheer, vanuit een toekomstgerichte visie op het volledige watersysteem’, zegt Jan Ingels, CEO van de Tiense Suikerraffinaderij.

Eerder kenden het Europese subsidieprogramma EFRO Vlaanderen en de Vlaamse Milieumaatschappij (VMM) al meer dan 3 miljoen euro aan steun goed om het drinkwaterverhaal op de site in Tienen te realiseren. VMM financiert de nabehandeling van het restwater van de Tiense Suikerraffinaderij. EFRO Vlaanderen maakt de bouw van een pompstation en de aanleg van een transportleiding mogelijk.

Vlaams-Brabant als Europese voortrekker

Het project NEW WATER wordt geleid door de provincie Vlaams-Brabant en de Provinciale Ontwikkelingsmaatschappij (POM Vlaams-Brabant).

‘NEW WATER helpt voedingsbedrijven te verduurzamen en te innoveren. Een project van deze grootte zorgt voor de noodzakelijke verankering van onze bedrijven en verbetert het ondernemersklimaat’, zegt Gunther Coppens, gedeputeerde voor economie en voorzitter van POM Vlaams-Brabant.

Verder zet het project Vlaams-Brabant ook internationaal op de kaart. ‘De pilootinstallatie in Tienen is uniek in Noordwest-Europa en de Vlaams-Brabantse partners zullen een toonaangevende rol spelen in dit prestigieuze Europese project’, zegt Ann Schevenels, gedeputeerde voor Europa.