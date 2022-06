Retailbedrijven hebben een alternatief om op korte termijn in te spelen op de eis om vanaf 2025 emissievrij in binnensteden te rijden. Meubel-, elektronica- en horecabedrijven kunnen hun vele tienduizenden, vervuilende dieselvoertuigen voortaan laten ombouwen tot elektrische variant. Green Dynamics geeft kleine vrachtwagens als eerste bedrijf in Nederland een tweede leven, zodat ze niet op de schroothoop belanden. Vrijdag 17 juni wordt het door de RDW goedgekeurde prototype onthuld bij logistiek dienstverlener TSN Groen in Houten.

Green Dynamics, een initiatief van TSN Groen en de Eindhovense technologie-ontwikkelaar XYZ Dynamics, speelt hiermee in op de noodzaak om de uitstoot in centra van steden te beperken. In 2025 moeten reeds dertig tot veertig steden een zone in de binnenstad hebben die zonder uitstoot van CO2, stikstofdioxide en fijnstof wordt bevoorraad. In 2030 mogen in tientallen stadscentra alleen nog maar schone bestelauto’s en vrachtwagens rijden.

Uitdaging

Dat stelt vervoersbedrijven die winkels en horeca beleveren voor een grote uitdaging. Datzelfde geldt voor transporteurs van grote meubels zoals banken en tafels en witgoed.

Volgens Alex Pap en Andries Vlot, CEO’s van XYZ Dynamics en TSN Groen, is het aanbod van nieuw elektrisch vanuit de fabriek te laag. “De productie gaat, door het tekort aan materialen en arbeidsplaatsen, te langzaam. Tussen bestellen en afleveren zit al gauw twee jaar. Kleine vrachtwagens komen überhaupt niet nieuw elektrisch van de band rollen. Daarbij komt dat de specificaties van de voertuigen niet toereikend zijn. “Zo moet je voor een efficiënte belevering een actieradius hebben van minimaal 200 kilometer.”

Om het duurzame transport te versnellen bouwt Green Dynamics, als eerste partij in Nederland, dieselvoertuigen om tot elektrisch. Deze worden daarbij optioneel voorzien van een batterijwisselsysteem. Green Dynamics richt zich in eerste instantie op kleine vrachtwagens met chassis cabine die gebruikt worden voor transport van grote consumentengoederen en waar je met rijbewijs B in mag rijden. Ook bouwbedrijven, hoveniers, en gemeenten, die bijvoorbeeld voertuigen hebben voor onderhoud van openbaar groen, behoren tot de doelgroep.

Levensduur verlengen

De productie kan snel worden opgeschaald en past totaal in de duurzaamheidsgedachte van beide bedrijven. “Hiermee kunnen we de levensduur van vrachtwagens met 6 à 7 jaar verlengen. Na het ombouwen kunnen ze zo weer 500.000 kilometers mee”, zegt Pap. Bijkomend voordeel is dat ze niet naar de schroothoop gaan. Zelfs gerekend met oude dieselprijzen is de investering na een jaar of drie terugverdiend, zo is de inschatting.

TSN Groen is niet alleen mede-initiatiefnemer, maar tevens de eerste klant. In juli gaan de eerste wagens de weg op om onder meer voor meubelbedrijven het transport te verzorgen. Als de pilot slaagt wil het bedrijf haar hele wagenpark, rond de honderd vrachtwagens, laten ombouwen. Volgens de initiatiefnemers is dat nog maar het begin. “Er veel interesse vanuit de markt en brancheorganisaties. Ook het ministerie van Economische Zaken kijkt er met belangstelling naar.”

‘Nieuw in dit segment’

Lector stadslogistiek aan de Hogeschool van Amsterdam Walther Ploos van Amstel ziet potentie in het alternatief, vooral op kortere termijn. “Producenten richten zich op de grote segmenten, zoals bestelwagens voor de bouw- en installatiesector. In dit segment, vrachtwagens met een opbouw, is deze ombouw nieuw. De komende jaren kun je hiermee vooruit, zeker nu de prijs voor nieuw elektrisch nog hoog is.”

Volgens de expert is het batterij-wisselsysteem vernieuwend. “Het punt met stroomvoorziening is dat je altijd je eigen stroom moet regelen. Hiermee kun je blijven doorrijden. Je maakt de operationele inzetbaarheid een stuk hoger. Sympathiek is ook dat je hiermee de oude auto redt en er nog vijf of misschien wel acht jaar mee vooruit kunt.”