Een primeur: vandaag opent het eerste laadplein van Green Caravan voor elektrisch vervoer dat 100% fossielvrij en net-onafhankelijk is, in samenwerking met A2 Truckparking. Deze innovatie is een volgende stap in de transitie naar duurzame mobiliteit, waarbij zowel vrachtwagens als personenauto’s kunnen profiteren van fossielvrij opladen. Dit eerste laadplein functioneert net-onafhankelijk op biogas uit rioleringen, waardoor het overspannen elektriciteitsnet ook niet verder wordt belast. Komende periode zal het laadplein uitgebreid worden met zonne-energie. De startup streeft ernaar om alle elektrische voertuigen CO2-neutraal te laten rijden en van fossielvrij laden de norm te maken. Green Caravan beschouwt de opening van de eerste locatie in Echt als een opmaat voor meer en grotere locaties in 2024.

Snelladen voor vrachtwagens en personenauto’s

Het laadplein is ontworpen om zowel vrachtwagens als personenauto’s te bedienen, waarmee Green Caravan een integrale oplossing biedt voor diverse vormen van elektrisch vervoer. Deze strategische locatie van A2 Truckparking stelt beide typen elektrisch vervoer in staat om hun voertuigen snel, efficiënt en vooral duurzaam op te laden, en biedt ook de mogelijkheid voor transporteurs om een parkeerplek met laadvoorziening te reserveren. “We zien duidelijk dat elektrisch rijden veel terrein wint en het aandeel elektrische vrachtwagens groeit enorm. Uit cijfers van Acea blijkt dat Nederland maar liefst een kwart van het totale aantal registraties voor e-trucks in de EU voor haar rekening nam. Dan is het ook noodzaak dat we 100% groen elektrisch laden, en juist daarom is deze samenwerking met Green Caravan zo belangrijk. Zij zijn een innovatieve partner waarmee we samen meerdere fossielvrije laadpleinen kunnen realiseren”, aldus Denny Simons, directeur en oprichter van A2 Truckparking.

Emissieloos rijden is de toekomst

De grootste mythe die rondom elektrisch laden bestaat, is dat het altijd groen is. In de meeste landen is elektrisch laden maar deels groen. Als er geen zon of wind is, dan wordt nog altijd gebruik gemaakt van fossiele brandstoffen om elektriciteit op te wekken. Door de handel in groene stroom certificaten (GvO’s) wordt die stroom toch als groen verkocht. Met de laadpleinen van Green Caravan wordt dat verleden tijd. Het is de missie van Green Caravan om al het elektrisch vervoer CO2 neutraal te laten rijden en echt fossielvrij laden mogelijk te maken. Duurzaam rijden is uiteraard beter; een elektrische vrachtwagen bespaart ruim 200 ton aan CO2-uitstoot gedurende de levensduur van de wagen, vergeleken met een Diesel vrachtwagen, indien geladen met de Nederlandse stroommix. Diezelfde elektrische vrachtwagen bespaart maar liefst 600 ton CO2 uitstoot wanneer deze volledig fossielvrij geladen wordt, zoals bijvoorbeeld in Noorwegen, Frankrijk of Zweden, landen met een vrijwel fossielvrije stroommix.

Ferry Tap, oprichter en directeur Green Caravan: “We zijn trots om samen met onze partner A2 Truckparking het eerste fossielvrije laadplein te openen dat ook nog eens het elektriciteitsnet niet verder belast. Op dit moment is elektrisch laden in Nederland ongeveer voor de helft fossielvrij, dus er zijn nog veel stappen nodig om die 100% te bereiken. Met sterke partners aan onze zijde zijn we vastberaden om te laten zien dat het kan en gaan we in 2024 vier nieuwe locaties in verschillende provincies openen.”