De bezorging van consumentengoederen in Nederland kan volledig CO2-neutraal. Om dat te bereiken gaat logistiek dienstverlener TSN Groen zeker zes extra zelfvoorzienende hubs bouwen. Die komen bovenop de zes die er al zijn. Van daaruit verzorgen elektrische vrachtwagens de zogeheten last-mile distributie van grote consumentengoederen. Op die manier kunnen jaarlijks 1,5 miljoen leveringen gebundeld en CO2-neutraal worden bezorgd. Dat plan, waarmee zo’n 120 miljoen euro gemoeid is en dat aan 300 mensen werk moet bieden, wordt vanavond gepresenteerd door Andries Vlot, directeur van TSN Groen.

Aanleiding voor het model, dat uitdrukkelijk bedoeld is voor de logistieke sector als geheel, vormen de aangescherpte milieu-en klimaatdoelen. In 2025 voeren tientallen steden een emissievrijezone in de binnenstad in, die zonder uitstoot van CO2, stikstofdioxide en fijnstof wordt bevoorraad. In 2030 mogen vervolgens in talloze stadscentra alleen nog maar schone bestelauto’s en vrachtwagens rijden. Dat stelt alle vervoerders voor een enorme uitdaging.

Zelfvoorzienende distributiepunten

TSN Groen, al tientallen jaren koploper op gebied van duurzame bedrijfsvoering, heeft daar een logistiek antwoord op gevonden. Belangrijk onderdeel daarvan vormen zogeheten green hubs (uitgerust met zonnepanelen, batterijen en windenergie-oplossingen). De initiatiefnemer heeft zelf al zes van zulke distributiepunten (in Houten, Bleiswijk, Schiphol, Drachten, Rijen, Goor) maar wil dat aantal uitbreiden naar minstens twaalf (zie bijgevoegd kaartje), zodat een landelijk netwerk ontstaat. Beoogde locaties liggen in Leeuwarden, Groningen, Zwolle, Heerhugowaard, Amsterdam, Rotterdam, Goes, Almelo, Arnhem, Breda, Eindhoven en Maastricht. Hoofdvestiging is en blijft Houten.

Om ‘verdozing’ te voorkomen wordt zoveel mogelijk ingezet op bestaande bouw of herontwikkeling. Hubs in de Randstad (Rotterdam en Amsterdam) moeten een aansluiting krijgen op treinverbindingen, open water en mogelijk zelfs op luchtvracht. Voor de duurzame aanlevering van de hubs en het vervoer tussen die distributiepunten wil TSN Groen vrachtwagens op waterstof laten rijden.

Actieradius

De last-mile bezorging van goederen, zoals meubels, witgoed en grote pakketten, moet vanuit de hubs met zo’n 300 elektrische voertuigen gebeuren. Door dicht bij de consument te zitten, is de beperkte actieradius van elektrische vrachtwagens geen probleem. Het model is niet alleen geschikt voor retail, maar ook voor bijvoorbeeld gemeenten, zegt TSN Groen-directeur Andries Vlot. “Denk aan de leveringen voor de plaatselijke bibliotheek, het zwembad, of gemeentehuizen. Nu worden zaken als kantoorbenodigdheden, papier en meubels telkens apart vervoerd. Zeker in landelijk gebied worden zo onnodige kilometers gemaakt met fossiele brandstofvoertuigen. Dat is met dit model verleden tijd.”

Door veel samen te werken met verschillende transportbedrijven kunnen goederen straks gebundeld de weg op, om zo het aantal vervoersbewegingen terug te dringen en de leefbaarheid en veiligheid in de stad en daarbuiten overeind te houden. De impact is volgens Vlot ‘zeer groot’. Ervan uitgaande dat vanuit elke hub per dag 450 CO2-neutrale zendingen mogelijk zijn, gaat het op jaarbasis om 1,5 miljoen leveringen.

Tweede leven voor retouren

Verder moet een eind worden gemaakt aan de milieuvervuiling door retourartikelen. Daarom worden alle hubs uitgerust met een refurb-afdeling. Vlot: “Goederen die vaak nog prima bruikbaar zijn, belanden nu op afvalbergen of in de woestijn. Wij gaan ze repareren, liefst door mensen met een arbeidsbeperking, en ze vervolgens weer verkopen en bezorgen vanuit diezelfde hub. Zo krijgen ze een tweede leven.”

Het verduurzamingsplan moet werk bieden aan zo’n driehonderd mensen. Daarbij gaat het onder anderen om vrachtwagenchauffeurs, bijrijders, planners en magazijnmedewerkers. “We willen mensen inzetten die al in die provincie in de logistiek werken. Het wordt beslist geen broodroof.”

De maximale totale kosten zijn berekend op zo’n 120 miljoen euro. Vlot ziet deze hoge kosten geenszins als obstakel. “Investeerders bieden zich nu al uit zichzelf aan. Iedereen is zich ervan bewust dat we een groot probleem hebben als straks tientallen steden op slot gaan voor voertuigen op diesel. Zo ben ik in gesprek met multinationals die continuïteit willen voor hun goederenleveringen in Nederland.” Volgens Vlot is het model na Nederland geschikt voor de uitrol in heel Europa.