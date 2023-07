Vreugdenhil Dairy Foods is op haar productielocatie Putten gestart met het produceren van biologische volle- én magere melkpoeder voor de voedingsmiddelenindustrie. Biologische melkpoeders worden steeds vaker gebruikt als ingrediënt voor biologische zoetwaren, bijvoorbeeld koekjes en chocoladepasta.

“Doordat de droogtorens in Putten relatief klein zijn ten opzichte van onze andere droogtorens, leent deze fabriek zich bijzonder goed voor de productie van speciaalproducten”, aldus Patrick Besten, Business Development Director. “Hierdoor kunnen we met relatief kleine volumes starten.”

De biologische melk wordt opgehaald bij een aantal leveranciers van Vreugdenhil. De keten is volledig Skal-gecertificeerd.

Nieuwe productlijnen

In 2022 heeft Vreugdenhil de productielocatie in Putten aangekocht. Er is geïnvesteerd om de kwaliteit van de fabriek op het juiste niveau te brengen. De fabriek is na een periode van investeren, opleiden en testen, commercieel in gebruik genomen. In deze fabriek wordt sinds begin dit jaar geitenmelkpoeder geproduceerd. Daar is nu biologisch bijgekomen. De mogelijkheden om plant based producten te verwerken, wordt momenteel onderzocht.

Care for tomorrow

Als Nederlandse producent van melkpoeders levert Vreugenhil Dairy Foods vandaag de nutritionele producten en ingrediënten van morgen. Deze zijn op basis van zuivel en plantaardige alternatieven. De jarenlange ervaring stelt Vreugdenhil in staat om, samen met melkveehouders, leveranciers, medewerkers en klanten, het verschil te maken voor miljoenen consumenten overal ter wereld.