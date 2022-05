Afgelopen januari werden ruim drie keer zoveel zakelijke ritten geboekt via koeriersplatform Brenger dan in dezelfde maand een jaar eerder. Nog steeds blijft de vraag via retailers stijgen. Dat is opvallend, gezien winkels en afhaalpunten dit jaar ‘gewoon’ weer open zijn. Toch blijft de consument vragen om aan huis bezorging en dan het liefst zo duurzaam en efficiënt mogelijk. Retailers zitten hierdoor vaak met de handen in het haar zitten omdat ze het transport niet geregeld krijgen.

De stijging van 200 procent in 2021 die Brenger constateert gaat om groot te vervoeren spullen zoals meubels, industriële goederen en fietsen die van retailers worden gekocht, bezorgd of ernaar worden geretourneerd.

Geen tijd, geld of personeel voor eigen bezorgdienst

Retailers klopten het afgelopen jaar zoveel vaker bij Brenger aan vanwege met name gebrek aan tijd, geld of personeel om zelf de ritten uit te voeren, een planning te maken of een customer care te faciliteren. Ook de schade die vaak wordt geleden tijdens een transport is een reden om de transportdienst van Brenger te proberen, blijkt uit een rondvraag. Kortom, retailers kiezen voor een flexibele transportoplossing omdat een eigen bezorgservice te veel risico’s met zich mee brengt.

Andrew van wandpaneelwinkel Akupanel bevestigt dat: “Bij andere transportdiensten is het concept steeds hetzelfde: orders worden opgehaald, worden naar distributiecentra gereden, worden onderverdeeld in busjes en rondgereden naar de klanten. Binnen dit systeem lukte het ons alleen nooit om onze orders op dezelfde dag op te laten halen en te bezorgen. Via Brenger kan dit wel. We hebben recentelijk 150 orders in één dag verwerkt.”

Consument dwingt tot duurzame transportoplossing

Ook duurzaamheid speelt een steeds grotere rol in aankoopbeslissingen van consumenten, waardoor retailers gedwongen zijn duurzame oplossingen aan te bieden aan hun klanten. Uit onderzoek van RetailX blijkt zelfs dat 57 procent van de (online) shoppers bereid is om meer te betalen voor duurzame bezorgopties.* Toch biedt slechts 33 procent van de grotere webwinkels uit Europa een duurzame logistieke optie aan.**

“Retailers en veilinghuizen weten ons in steeds grotere getalen te vinden en daar zijn we erg blij mee. Zij bevestigen ons overigens dat ze niet achter kunnen blijven, omdat de consument dat nu eenmaal van ze verwacht,” aldus oprichter en CEO van Brenger Wisse Koedam.

Efficiënt plannen is ook duurzaam

Naast elektrisch rijden, valt er met efficiënt plannen ook klimaatwinst te behalen. Een koerier die toch al van Groningen naar Amsterdam rijdt, kan vaak in dezelfde moeite een extra bank of fiets meenemen. Via de technologie van Brenger kunnen retailers hun te vervoeren grote spullen inboeken op bestaande ritten. Daarmee krijgen zowel de consument als de koerier en de retailer de actuele prijs van de efficiënte rit te zien. Daarnaast maakt Brenger inzichtelijk wat het transport aan CO2-uitstoot bespaart. In Nederland zorgde diens technologie voor zo’n 1.149.784 kilo minder CO2-uitstoot het afgelopen jaar.

*Bron: Onderzoek RetailX

**Bron: Centre for Market Insights (CMI van de HvA)