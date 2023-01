Techplatforms Brenger en Returnless lanceerden gisteren hun nieuwe retourportaal waarin efficiënt transport via Brenger is geïntegreerd. Het retourportaal is een online dienst waarmee webshops het retourproces – van aanmelden tot planning, transport en communicatie – volledig integreren en automatiseren. Returnless levert daarbij de retoursoftware, Brenger het koeriersnetwerk en de transport- en planningssoftware voor met name grote artikelen zoals meubels. Het portaal is erop gericht om de retourtijd van grote items met de helft terug te dringen. De gezamenlijke ambitie is om middels deze nieuwe dienst het aantal retouren en de CO2-uitstoot door transport via de weg in een jaar met minstens 27.000 kg te verminderen.

In 2021 werden in Nederland zo’n 57 miljoen pakketten retour gezonden, het blijft een groot onderdeel van e-commerce. Voor veel webshops zijn retourpercentages van 40 procent zelfs de norm. Returnless en Brenger zagen de afgelopen jaren bij een aantal klanten dat het retourpercentage mede door een efficiënter en slimmer retourproces tot wel 29 procent werd teruggedrongen.

Nederlandse e-commerce ontzorgd

Om het aantal retouren van grote artikelen nog verder terug te dringen, startten beide bedrijven vandaag met een gezamenlijk team van logistiek, tech experts, een netwerk van zo’n 1000 koeriers en een digitaal retourportaal. Daarmee helpen zij met name e-commerce partijen hun retourproces te optimaliseren. Zij maken daarbij gebruik van door Returnless ontwikkelde online plugins geschikt voor vrijwel alle webshops. De webshop stelt daarmee eenmalig het retourportaal in. Vervolgens melden consumenten er hun retour in aan en krijgen zij bij grote items automatisch de mogelijkheid om het vervoer via Brenger te organiseren. Brenger koppelt het retour daarna direct aan de koerier die al op de weg zit en neemt alle communicatie, de transportplanning, het transport en de aankomstgarantie bij zowel webshop als consument uit handen. De webshop bepaalt hoe en voor wiens rekening de kosten voor het retourneren komen. Dutch Home Label en Tuinmeubelen zijn de eerste die toegang krijgen, met hen is de afgelopen maanden ook al volop getest.

Bank lift terug met koerier die al rijdt

Met de retourdienst worden zowel verkoper als consument ontzorgd en besparen zij CO2-uitstoot door het retour mee te laten ‘liften’ op bestaande ritten. Daar krijgt betreffende koerier, die de route toch al reed, vervolgens wat extra voor betaald. Op dit moment maken webshops veelal gebruik van een eigen of gecontracteerde transportdienst om grote producten op te halen en te retourneren. Dat vraagt veel handling- en planningscapaciteit van webshops. Het betekent ook dat er soms voor slechts één item van Leeuwarden naar Limburg wordt gereden of dat de consument en webshop tot twee weken moeten wachten voordat het item kan worden opgehaald. Brenger garandeert binnen drie dagen na de retourboeking overal in Nederland op de stoep te staan.

Wisse Koedam, CFO en medeoprichter van Brenger licht toe: “Tot nu toe was het voor de retailers uit o.a. de Home & Living markt extra ingewikkeld om efficiënt en duurzaam te retourneren. Wij zijn dan ook supertrots op deze samenwerking. We geloven erin dat we met deze efficiënte manier van retourtransport onze aarde en onze koeriers betere werkomstandigheden geven, zonder in te boeten op de kwaliteit van het retourneren. Meer items krijgen hiermee een tweede leven, of een herkansing voor hun eerste leven.”

Beeld: Sam Pijpers (Partnership Manager, Returnless), Douwe Dullaert (New Business Manager, Brenger), Maxine Alders (Marketing Lead, Returnless), Wisse Koedam (CFO & Co-founder, Brenger). © Brenger