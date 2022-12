Na een succesvolle pilotfase tekenden akoestische Deense wandpaneelfabrikant WoodUpp en Nederlands koeriersplatform Brenger vandaag voor een vaste samenwerking. Brenger verzorgt daarmee vanaf nu de zakelijke transporten en retouren voor WoodUpp. Dat gaat naar verwachting om zo’n 300 ritten per maand die via de technologie van Brenger worden ingeboekt op al rijdende bussen in Nederland en België. Waarmee Brenger en WoodUpp zo’n 3000kg aan CO2-uitstoot maandelijks besparen op het transport.

Duurzamer een wandpaneel in huis

De vraag naar akoestische wandpanelen steeg de afgelopen jaren vrij rap. Niet alleen vanwege het gerecycled Scandinavisch design, dat erg in trend is, ook omdat veel nieuwbouwhuizen opgebouwd uit beton en metaal, extra akoestisch (natuurlijk) materiaal nodig hebben. Maar hoe de houten wandpanelen efficiënt en snel te bezorgen bleef voor WoodUpp een terugkerende vraag. Het bedrijf kon er zelf niet tegenop werken en plannen. Een pakket wandpanelen van 2,5 meter kan bijvoorbeeld niet afgeleverd als er niemand thuis is. Met de technologie en het koeriersnetwerk van Brenger werkt de wandpaneelspecialist nu aan een optimale service van zowel de aankoop, het vervoer, de planning en eventuele retour van hun producten.

Jesper Elenbaas, Directeur bij WoodUpp Nederland: “Het transport van onze vaak grote panelen was altijd al een heet hangijzer voor ons. We konden de vraag lange tijd niet bijbenen, bovendien verwacht de consument snelle bezorging en uiterst professionele communicatie op het gebied van transport. We zijn dan ook erg blij met deze verse samenwerking met Brenger. De technologie van Brenger en hun vertrouwde koeriersteam helpen ons weer verder met het verbeteren van onze dienst.”

Meer dan een business partner

Wisse Koedam, CFO en oprichter van Brenger: “Wij zijn supertrots op deze samenwerking: WoodUpp is niet alleen een mooi duurzaam bedrijf, de mensen die er werken zijn ook te gek. We staan bij Brenger net zoals bij WoodUpp voor duurzaamheid, aan de vooravond voor verdere internationalisering én zijn allebei ambitieus. We vinden elkaar daarmee niet alleen als klant en opdrachtgever, maar zijn aan elkaar gewaagd als ondernemende sparringpartners.”

Samen transport innoveren

Beiden bedrijven hebben innovatie tenslotte hoog in het vaandel. Zo ontwikkelde WoodUpp een VR-beleving, waarmee op voorhand wordt gecheckt of het paneel goed staat in huis. Bovendien werken Brenger en WoodUpp samen aan een Woocommerce-integratie om het inboeken van transporten te automatiseren en het bezorgproces te versnellen. In principe zonder tussenkomst van een medewerker, al staat er altijd een gedreven service team klaar om te helpen.

Foto: Beeld Jesper Elenbaas, Directeur WoodUpp Nederland © Brenger