Voormalige vrachtschepen circulair getransformeerd tot exclusieve en duurzame woningen

Voormalige vrachtschepen krijgen een nieuwe betekenis door ze om te vormen tot luxe woningen met een duurzaam profiel … op het land! Het consortium bestaande uit Enterprise Partner, Studio Komma, Studio Kees Marcelis en Buro Poelmans Reesink onthult het ontwerp voor het unieke project Marine-doc Estate: een groen landschapspark met daarin voormalige vrachtschepen die getransformeerd zijn tot exclusieve en duurzame woningen.

Momenteel is het team, zowel nationaal als internationaal, in overleg met gemeenten en ontwikkelaars.

Vrachtschepen omvormen tot luxe maritieme woningen op het land, speelt in op de behoefte van mensen om te wonen, te werken en vrije tijd door te brengen in een iconisch huis, op een aangelegd landgoed, zonder concessies te doen aan kwaliteit en comfort. De ambitie van Marine-doc Estate past naadloos in het huidige tijdperk van sociaal-economische transitie. Bovendien levert het een fundamentele bijdrage aan het verminderen van onze CO2 voetafdruk en geeft uitgefaseerde kapitaalgoederen een tweede leven. Door het unieke karakter en de kwaliteit van het concept, mag het rekenen op internationale belangstelling.

Circulair vastgoed

Marine-doc Estate biedt een inspirerend tweede leven voor vrachtschepen die het einde van hun economische levensduur hebben bereikt. Aan het eind van hun commerciële leven, of wanneer ze technisch verouderd raken, worden koopvaardijschepen in de regel gesloopt. We weten allemaal dat de circulaire economie al lang geen hype meer is. Verbetering van de efficiëntie van het gebruik van producten en middelen, terwijl we onze ecologische voetafdruk en ons energieverbruik verminderen, vraagt om innovatieve producten en milieuvriendelijke oplossingen. Hergebruik van materialen draagt bij aan de waardecyclus en bevordert zo een duurzame samenleving. Daarom is het een uitdaging om deze iconische industriële activa opnieuw te waarderen en om te zetten in onroerend goed, waarmee duurzame economische waarde en een lang bruikbaar leven aan het object worden toegevoegd.

Moderne architectuur

De architectuur is eigentijds en gedetailleerd. Het toont de integratie van modern duurzaam design met functioneel industrieel erfgoed en past zich aan de huidige levensstandaard aan. Omdat binnenvaartschepen in vorm en afmeting variëren, heeft elk huis zijn unieke uiterlijk. Het ontwerp behoudt de oorspronkelijke stijlkenmerken van de achtersteven, het stuurhuis en het voordek en combineert deze met slanke geometrische vormen om een esthetisch tegengewicht te bieden. Door het interieur rond een aantal patio’s te vouwen, ontstaat een speelse lay-out met veel ruimte voor personalisatie. De zuidkant is voorzien van grote gevelopeningen, terwijl de noordkant relatief gesloten blijft om intimiteit te behouden. Een royaal dakterras bevindt zich boven de woonkamer van elk huis met een 360º uitzicht over het landgoed.

Landschapspark

Een estate biedt plaats aan 6 tot 14 maritieme woningen. Het wordt ingepast in een bestaand cultuurlandschap en bevindt zich in de nabijheid van open water. Bij de aanleg van het landschapspark wordt uitgegaan van de bestaande historische en natuurlijke terreinkwaliteiten. Het publiek heeft vrije toegang. Een doordacht samenspel tussen woningen en zichtlijnen ontsluit het terrein en waarborgt de privacy van de bewoners.

Internationaal

Marine-doc Estate is onderdeel van de ambitie om boventallige commerciële schepen te transformeren naar luxe hedendaagse woon- en werkruimtes op het land. In Nederland zijn 2 Marine-doc Estates gepland. Internationaal komen daar nog eens 16 locaties bij. Alle locaties vormen samen een exclusieve internationale gemeenschap van circulaire maritieme huiseigenaren.