HDO Groep zet een volgende stap in haar groei en duurzame ambitie met een strategisch belang in Wefloat, specialist in innovatieve drijvende woonconcepten. Met deze gecombineerde stap versterkt HDO Groep haar positie als koploper in duurzame, industriële woningbouw en onderstreept zij haar ambitie om wonen op water te ontwikkelen tot een volwaardige en schaalbare oplossing voor het versneld oplossen van het woningtekort.

Met de participatie in Wefloat bouwt HDO Groep voort op haar rol als grootste duurzame woonfabriek van het land. Nederland staat voor een grote woningbouwopgave, terwijl beschikbare bouwlocaties schaars zijn. Wonen op water biedt een duurzaam en flexibel alternatief. Vorig jaar breidde HDO Groep de eigen fabriek al uit van 4.500 naar 10.000 m² met de ambitie 1000 klant-en-klare woningen per jaar te realiseren.

Flexibel en schaalbaar bouwen voor diverse doelgroepen

“Drijvende woningen zijn snel realiseerbaar, flexibel verplaatsbaar en geschikt voor sociale huur, middenhuur en vrije sector,” zegt Jeroen Rutte, mede-directeur van HDO Groep. “Daarmee kunnen ze uitkomst bieden voor jongeren, studenten en starters. Bovendien gaat het over woningen die voldoen aan de Bbl-normen. Daarnaast kunnen deze woonconcepten tijdelijk of permanent worden ingezet, afhankelijk van de locatie en behoefte. Dankzij de uitbreiding zijn we de enige woonfabriek van Nederland die aan het water ligt. Met het belang in Wefloat zetten we een duidelijke stap richting een toekomst waarin flexibel, schaalbaar en duurzaam bouwen centraal staat met woningen die twee keer zoveel CO₂ opslaan als ze uitstoten bij de productie.”

Water als volwaardige bouwlocatie

“Water biedt iets wat ons land nauwelijks nog kan: ruimte met adaptief vermogen,” zegt Roy Langedijk, oprichter van Wefloat. “Hier zijn woningen sneller te realiseren en flexibel in te zetten. Het tekort aan geschikte bouwlocaties zorgt er mede voor dat er niet snel genoeg gebouwd kan worden. Het water kan daarin uitkomst bieden. Nederland bestaat voor ongeveer een vijfde uit water, waarvan 10 procent binnenwater betreft. Minder dan 3 procent van dit gedeelte zou al voldoende zijn om de volledige woningbehoefte tot 2030 te realiseren. De techniek bestaat, maar het vraagt om samenwerking en bestuurlijke durf. Door vroegtijdig met gemeenten, waterschappen en provincies in gesprek te gaan, kunnen gezamenlijke kansen in kaart worden gebracht en versnellen we de realisatie.”