Volvo Trucks introduceert een nieuwe generatie van zijn I-Roll-technologie met een stop-startfunctie voor de motor – een wereldprimeur in de zware vrachtwagenindustrie. De nieuwe stop-startfunctie verlaagt het brandstofverbruik en de CO2-uitstoot – het nieuwste initiatief van Volvo om de impact op het klimaat en de operationele kosten van transport te verminderen.

De recente overwinning van Volvo Trucks in de Green Truck Award-test van 2025 met de Volvo FH Aero bewijst dat de nieuwste technologieën en innovaties een echte impact hebben op het brandstofverbruik. De nieuwe Aero-cabine die in 2024 werd geïntroduceerd en de verdere aerodynamische verbeteringen sindsdien werpen hun vruchten af ​​in de vorm van een aanzienlijke vermindering van het brandstofverbruik en de CO2-uitstoot.

De nieuwste toevoeging aan Volvo’s streven naar brandstofbesparing is intern ontwikkeld en is gebaseerd op de bestaande I-See- en I-Roll-technologieën van het bedrijf. De nieuwe stop-startfunctie voor de motor wordt mogelijk gemaakt door continue monitoring van weggegevens en informatie over bochten in de weg. De motor wordt tijdelijk uitgeschakeld wanneer er een naderende helling langs de route wordt gedetecteerd. Zolang de motor is uitgeschakeld, wordt er geen brandstof verbruikt en is er dus geen CO2-uitstoot.

“Onze ingenieurs hebben het weer geflikt: een nieuwe motortechnologie innoveren die bijdraagt ​​aan een brandstofefficiënter transport per vrachtwagen”, aldus Jan Hjelmgren, Hoofd Product Management bij Volvo Trucks. Hij vervolgt: “Als onderdeel van onze CO2-reductiestrategie blijven we innoveren om onze verbrandingsmotoren nog beter te maken en onze impact op het milieu te verminderen.”

De nieuwe motorstop/startfunctie wordt geactiveerd bij snelheden boven de 60 km/u. Afhankelijk van de omstandigheden, zoals topografie en omgevingstemperatuur, kan de nieuwe I-Roll met motorstop/start tot één procent brandstof- en CO2-uitstoot besparen, bovenop de reeds behaalde besparingen. Volvo’s vele innovaties zorgen samen voor aanzienlijke efficiëntieverbeteringen en een positieve impact op de uitstoot van transport, evenals op de bedrijfskosten voor de transportondernemer.

De nieuwe functie wordt aangeboden op de Volvo FH en FH Aero met een 13-liter dieselmotor en klanten kunnen deze vanaf september 2025 bestellen.

De strategie van Volvo Trucks voor CO2-reductie omvat verbrandingsmotoren op hernieuwbare brandstoffen, batterij-elektrische en brandstofcel-elektrische vrachtwagens.