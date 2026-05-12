Volvo Trucks introduceert volledig nieuwe 13-liter motoren die geschikt zijn voor diesel, HVO, (bio-) LNG en toekomstige toepassingen met waterstof. Het zijn Volvo’s meest brandstofefficiënte truckmotoren ooit. Het nieuwe motorplatform is volledig in eigen huis ontwikkeld.

Naast elektrische aandrijflijnen blijft de verbrandingsmotor een belangrijke rol spelen in de aandrijflijnstrategie van Volvo Trucks. De nieuwe motoren combineren meer vermogen met een lager brandstofverbruik, lagere emissies, een lager geluidsniveau en verbeterd rijcomfort.

In combinatie met de nieuwste brandstofbesparende innovaties van Volvo Trucks, kan de nieuwe motor tot 4%* minder brandstof verbruiken dan de motor die hij vervangt. Deze technologieën worden nu beschikbaar voor een grotere groep klanten.

Een volledig nieuw, wereldwijd platform voor verbrandingsmotoren

De nieuwe motoren zijn geschikt voor veel verschillende toepassingen en inzetomstandigheden. Daarnaast voldoen ze aan, en overtreffen ze zelfs, de eisen van nieuwe wetgeving op het gebied van emissies en geluidsniveaus.

“Deze volledig nieuwe verbrandingsmotoren zijn niet alleen onze meest brandstofefficiënte aandrijflijnen ooit; ze zijn ook klaar voor de toekomst”, zegt Jan Hjelmgren, Head of Product Management bij Volvo Trucks. “Dankzij de flexibiliteit en geschiktheid voor alle bestaande dieselsoorten en (bio-)LNG, én voor toekomstige toepassingen met waterstof, kunnen we wereldwijd efficiënte trucks aanbieden met de mogelijkheid tot netto nul-uitstoot.”

Nieuwe technologieën voor maximale brandstofefficiëntie en brandstofflexibiliteit

Met een voortdurende focus op het verbeteren van de brandstofefficiëntie heeft Volvo Trucks een van de meest efficiënte generaties truckmotoren op de markt ontwikkeld.

De begin 2024 geïntroduceerde Volvo FH Aero‑serie verbruikt tot 5%* minder brandstof dan het vorige model. De volledig nieuwe, in eigen huis ontwikkelde motoren zorgen daarbovenop voor extra brandstofbesparingen tot 4%* binnen een breed scala aan toepassingen en segmenten.

Het platform beschikt over een verfijnde motorremfunctie voor meer rijcomfort, nieuwe cilinder- en turbodesigns en een vernieuwde versie van de populaire Volvo I‑Shift versnellingsbak. Zowel de diesel- als de gasvariant leveren bovendien een aanzienlijk hoger koppel.

Daarnaast zijn veel varianten van de dieselmotor compatibel met Volvo Trucks I‑Roll met stop-start‑motortechnologie. Hierdoor kunnen nog meer klanten brandstof en emissies besparen door de motor uit te schakelen en rollend af te dalen.