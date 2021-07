Het volume van Fairtrade producten in Nederland steeg met 7 procent in 2020. De categorie bananen is in omvang het grootst; vorig jaar werd 37,9 miljoen kilogram Fairtrade bananen verkocht (+4% t.o.v. 2019). Dat betekent dat de gemiddelde Nederlander vijftien Fairtrade bananen in een jaar at. De categorie die de grootste stijging liet zien in 2020 is cacao. Het cacaovolume in Nederland steeg met 16 procent naar 20,7 miljoen kilogram. De verkoop van Fairtrade producten in Nederland resulteerde in een totale Fairtrade premieafdracht van € 7,7 miljoen, die direct ten goede komt aan boerenorganisaties wereldwijd. Dit blijkt uit de jaarcijfers van Fairtrade Nederland.

Verschuiving volumes van buitenshuis naar supermarkten

Fairtrade heeft ondanks de lockdown in 2020 ten opzichte van 2019 een positieve ontwikkeling doorgemaakt. De nationale maatregelen als gevolg van de COVID-19-pandemie hebben geresulteerd in een verschuiving van volumes van de buitenshuismarkt naar supermarkten. Het thuiswerken en de sluiting van de horeca hebben geleid tot lagere verkopen van Fairtrade koffie (-19%) en thee (-1%). Daarentegen zijn de verkopen van categorieën als cacao, desserts en kookproducten fors gestegen.

Sterke groei cacao op Nederlandse markt

Fairtrade cacao maakte in 2020 wederom een forse groei door van 16 procent. Mede door de lobby en campagnes om een leefbaar inkomen in cacao op de agenda te zetten, krijgt Fairtrade cacao steeds meer zichtbaarheid in de markt. Na drie jaar is het PLUS gelukt om alle huismerkproducten waarin cacao is verwerkt, om te zetten naar Fairtrade cacao. Het bedrijf Chocolatemakers kiest ook voor Fairtrade certificering op hun producten. Een andere sterke groeier is Lidl met onder meer haar succesvolle WAY TO GO!-concept.

Leefbaar loon voor bananenwerknemers

De categorie bananen is ook in 2020 doorgegroeid met 4 procent dankzij autonome groei bij de supermarkten. Onderzoek dit jaar heeft uitgewezen dat veel werknemers op Fairtrade plantages in Colombia en Ecuador al een leefbaar loon verdienen. Voor alle origines is een nieuwe standaard opgesteld met onder meer een loonondergrens waar ten minste aan voldaan moet worden.

“We kijken terug op een bewogen jaar. De COVID-19 pandemie raakt kwetsbare groepen waar ook ter wereld het meest. Daarom roepen wij harder dan ooit iedereen – burgers, overheden en ondernemers – op om zijn bijdrage te leveren aan eerlijkere handel. Handel die iedereen in de ‘waardeketen’ in staat stelt een fatsoenlijk inkomen te verdienen”, aldus Peter d’Angremond, directeur Fairtrade Nederland.