Bouwbedrijf VolkerWessels is dit jaar uitgeroepen tot winnaar van de Forest50. Deze prestigieuze lijst rangschikt de 50 grootste bouwbedrijven in Nederland op de mate van gebruik van duurzaam hout en de communicatie over het belang van verantwoord bosbeheer. Slokker Bouwgroep en Heijmans completeren de top drie. De ranglijst wordt sinds 2015 door FSC Nederland gepubliceerd, de uitreiking vond donderdagavond 2 november plaats tijdens een feestelijke avond op het Wildlife Film Festival in Rotterdam.

Forest50 ranglijst

De Forest50 van FSC Nederland is gebaseerd op de Cobouw50 en rangschikt de 50 grootste bouwbedrijven in Nederland op de bijdrage aan verantwoord bosbeheer. Dit jaar alweer voor de negende keer. Dankzij de Forest50 kunnen opdrachtgevers kiezen voor die bouwbedrijven die aantoonbaar goed presteren met betrekking tot inkoop en toepassing van duurzaam hout. De ranking geeft een impuls aan meer transparantie over het gebruik van hout uit verantwoord beheerde bossen.

Klimaatwinst én circulair

De toepassing van duurzaam hout is een van de meeste effectieve mogelijkheden voor de bouwsector om de klimaatuitdaging op te pakken. Waar de productie van de meeste bouwmaterialen energie-intensief is, en gepaard gaat met een hoge CO2-uitstoot, legt duurzaam beheerd bos juist CO2 vast. Bovendien is hout als hernieuwbare grondstof hét circulaire bouwmateriaal bij uitstek. In samenwerking met een groep koplopers in de bouw, waaronder de genoemde bedrijven, probeert FSC Nederland die kwaliteiten van houtgebruik in de bouw te promoten en innovaties te stimuleren.

Uitblinkers op belangrijke onderdelen

Naast de bekendmaking van de ranglijst werden er dit jaar voor het eerst een aantal prijzen uitgereikt aan bouwbedrijven die uitblonken op belangrijke onderdelen van de Forest50. Bouwbedrijf Plegt-Vos werd in Rotterdam in de schijnwerpers gezet als snelste stijger in de Forest50. In 2022 nog op de 23ste plaats veroverde ze dit jaar een plaats in de top10. Slokker Bouwgroep scoorde niet alleen hoog in de algemene rangschikking, de bouwer ontving daarnaast de prijs voor de beste communicatie over duurzaam hout en verantwoord bosbeheer. Als bouwbedrijven meer FSC-gecertificeerd tropisch hout toepassen en daarbij ook kiezen voor een diversiteit in soorten dragen ze extra bij aan verantwoord bosbeheer. BAM excelleerde daarin afgelopen jaar, met als gevolg een welverdiende bokaal.

Wyke Smit, directeur van FSC Nederland: “Het was weer een waar genoegende de koplopers van de Forest50 te feliciteren in deze passende setting, het Wildlife Film Festival. Door gecertificeerd hout toe te passen tonen ze zich immers ware bos en wildlife beschermers. Wij vinden het belangrijk deze bouwbedrijven in het zonnetje te zetten omdat ze het goede voorbeeld geven binnen de bouwsector, en inspireren daarmee ook hun opdrachtgevers en leveranciers.“

Wim Sturris, directeur De Groot Vroomshoop, houtbouwer van VolkerWessels: “Ons vakmanschap en duurzaam bosbeheer doen hout leven! VolkerWessels is trots op de erkenning als winnaar de Forest50, een bewijs van onze toewijding aan het bouwen van een duurzame en emissievrije toekomst, waarin houtbouw een cruciale rol speelt. Samen creëren we een groenere wereld.”

Edwin van Baal, directeur Slokker Bouwgroep: “De tweede plek in de FSC Forest50! Voor het zevende jaar op rij in de top drie, dat is natuurlijk geen toeval. Het toont aan dat onze doelstelling om alleen hout uit duurzaam beheerde bossen in te kopen inmiddels integraal deel uitmaakt van ons beleid en bovendien dat dit beleid bedrijfsbreed (uit)gedragen wordt én onze leveranciers pal achter ons staan. Goede communicatie is vanzelfsprekend heel belangrijk in dit traject, zowel extern als intern. Wij zijn dan ook trots op het winnen van de Award voor de beste communicatie.”

Robert Koolen, directeur duurzame ontwikkeling bij Heijmans: “Hout als biobased bouwmateriaal wint steeds meer terrein en dat is terecht. Het is een duurzaam bouwmateriaal. Het is zaak voor iedereen om een versnelling hierin te maken. Wij passen hout toe via onze houtskeletbouwfabriek. Maar ook wij blijven werken aan verbeteringen in het belang van duurzaam bosbeheer. Wij willen graag in de kopgroep van de Forest50 blijven.”