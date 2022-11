BAM is dit jaar uitgeroepen tot winnaar van de Forest50. Deze prestigieuze lijst rangschikt de 50 grootste bouwbedrijven in Nederland (bron: Cobouw) op de mate van gebruik van duurzaam hout en de communicatie over het belang van verantwoord bosbeheer. Slokker Bouwgroep en Heijmans maken de top drie compleet. De ranking wordt sinds 2015 door FSC Nederland gepubliceerd.

Telkens nieuwe stappen zetten

Wyke Smit, directeur van FSC Nederland: “BAM ontpopte zich dit jaar in Nederland als een echte koploper én inspirerend voorbeeld, zowel voor andere bouwbedrijven als voor opdrachtgevers en leveranciers. De bedrijven die de ranking aanvoeren weten telkens weer nieuwe stappen te zetten in het gebruik van duurzaam hout in het bouwproces. Dit betekent niet alleen steeds meer gecertificeerd hout gebruiken, maar bijvoorbeeld ook minder gangbare tropische houtsoorten gebruiken in projecten. Door verschillende boomsoorten te oogsten wordt bosbeheer namelijk duurzamer en rendabeler.“

BAM: nieuwe duurzaamheidsstrategie

Dinant te Brinke, directievoorzitter BAM Wonen: “Als BAM in Nederland zijn we heel blij met de koppositie die we dit jaar innemen in de Forest50. Het laat zien dat we op de goede weg zijn met onze nieuwe duurzaamheidsstrategie. Daarin staan CO 2 -reductie, circulariteit, biodiversiteit en sociale impact hoog op de agenda. Daarnaast leggen we met ons nieuwe duurzame woningconcept ‘Flow’ nog meer focus en nadruk op houtbouw. Dit zijn thema’s en ontwikkelingen waar de toepassing van gecertificeerd duurzaam hout heel goed bij aansluit. Het betekent namelijk dat we niet alleen hier de bouw verduurzamen, maar ook bijdragen aan bosbescherming wereldwijd.”

Slokker: grote interne betrokkenheid

Erna Snelder, KAM functionaris bij Slokker Bouwgroep: “Het duurzaam beheren van bossen is belangrijk voor het vastleggen van CO 2 én voor het behoud van de biodiversiteit, dat is een feit. Deze tweede plek in de Forest50 getuigt van de grote betrokkenheid en inzet van onze medewerkers en onze leveranciers als het gaat om bijdragen aan het behoud van een leefbare wereld. Slokker wil meer en zal voor iedere woning en iedere 100 m² utiliteitsbouw een boom planten in een van de duurzaam beheerde bossen wereldwijd!”

Heijmans: hout veelvuldiger toepassen

Hewar Marif, senior adviseur duurzaamheid en innovatie bij Heijmans: “Heijmans is trots dat we al 99,8% duurzaam hout gebruiken in onze projecten en daarmee onze 100%-doelstelling op een haar na bereikt hebben. We zijn een plek gestegen op de ranglijst dankzij het toepassen van minder bekende houtsoorten, waardoor een duurzaam beheerd bos vollediger benut wordt. Maar onze ambitie reikt verder. We willen hout veelvuldiger toepassen. Daarom hebben we een houtfabriek gekocht waarmee we houtskeletbouw woningen gaan produceren.”

Criteria Forest50

In de Forest50 ranking kunnen bouwbedrijven in totaal 145 punten verdienen. Belangrijke criteria zijn het totaal toegepaste percentage gecertificeerd hout, de mate waarin houten kozijnen worden toegepast, het toepassen van minder bekende tropische houtsoorten en de communicatie over het belang van duurzaam hout.

Klimaatwinst én circulair

De toepassing van duurzaam hout is een van de meeste effectieve mogelijkheden voor de bouwsector om de klimaatuitdaging op te pakken. Waar de productie van de meeste bouwmaterialen energie-intensief is en gepaard gaat met een hoge CO 2 -uitstoot, legt duurzaam beheerd bos juist CO 2 vast. Bovendien is hout als hernieuwbare grondstof hét circulaire bouwmateriaal bij uitstek. In samenwerking met een groep koplopers in de bouw, waaronder de genoemde bedrijven, probeert FSC Nederland die kwaliteiten van houtgebruik in de bouw te promoten en innovaties te stimuleren.

Over Forest50

De Forest50 van FSC Nederland rangschikt de 50 grootste bouwbedrijven in Nederland op de bijdrage aan verantwoord bosbeheer. Dit jaar alweer voor de achtste keer. Dankzij de Forest50 kunnen opdrachtgevers kiezen voor die bouwbedrijven die aantoonbaar goed presteren met betrekking tot inkoop en toepassing van duurzaam hout. De ranking geeft een impuls aan meer transparantie over het gebruik van hout uit verantwoord beheerde bossen. De Cobouw50 dient als basis voor de Forest50.