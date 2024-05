Bouwbedrijf Heijmans en Vogelbescherming Nederland gaan samenwerken om de leefomgeving van vogels en mensen in nieuwbouwwijken te verbeteren. Dinsdag 14 mei ondertekenden de directeuren Karsten Schipperheijn van Vogelbescherming en Harwil de Jonge van Heijmans de overeenkomst in Park Vijfsluizen in Vlaardingen, een toekomstbestendige woonwijk. Als onderdeel van de samenwerking gaan de twee partijen natuurinclusieve maatregelen monitoren, onder meer door het registeren van vogelgeluiden. Daarnaast onderzoeken ze samen de werking van speciale folie om raamslachtoffers te voorkomen.

Beide partijen zetten zich al jarenlang in voor natuurinclusief bouwen. Veel soorten, zoals de huismus en gierzwaluw, zijn voor hun overleving afhankelijk van de stad. Met de samenwerking willen Heijmans en Vogelbescherming ervoor zorgen dat vogels nog beter hun plek vinden in het stedelijk gebied.

Karsten Schipperheijn van Vogelbescherming: “Natuurinclusief bouwen wordt opgenomen in het bouwbesluit per 2025. Bij alle nieuwbouw en grootschalige renovatie van woningen worden nestvoorzieningen voor onder meer de gierzwaluw verplicht. Een prachtige stap, maar niet voldoende om daadwerkelijk vogels te behouden in een woonwijk. Daar is meer voor nodig. Door de samenwerking met Heijmans kunnen we specifiek onderzoeken hoe het bijvoorbeeld vogels in nieuwbouwwijken vergaat.”

Harwil de Jonge van Heijmans: “Nieuwbouwwoningen kunnen de biodiversiteit in een gebied aanjagen. Na het uitvoeren van onze monitoringstudie in de wijk Parijsch in Culemborg weten we dat onze maatregelen om de biodiversiteit in het gebied te bevorderen het gewenste effect hebben. We geven meer dan we nemen door een gebied beter achter te laten dan we het aantroffen. Hierdoor creëren we een gezonde leefomgeving voor mens, dier en natuur. Met de samenwerking met Vogelbescherming Nederland kunnen we de natuurinclusieve maatregelen nog beter inzetten, hiermee experimenteren en dit ook monitoren, voor nog meer resultaat.”

Raamslachtoffers

Heijmans en Vogelbescherming starten in de samenwerking met een proef om zogenaamde raamslachtoffers te voorkomen. Dagelijks vliegen veel vogels tegen ramen aan, omdat ze het glas niet kunnen zien. Een nieuw soort raamfolie moet voorkomen dat vogels tegen de ruiten vliegen. Door de uv-strepen op de folie zien de vogels dat de doorgang belemmerd is. Mensen kunnen de uv-strepen niet zien.

Monitoring vogelgeluiden

Een ander onderdeel van de samenwerking is het gezamenlijk monitoren van vogels in nieuwbouwwijken aan de hand van vogelgeluiden. Welke vogels vinden snel hun plek in een nieuwbouwwijk en welke soorten laten op zich wachten? Op basis van de monitoring hopen Vogelbescherming en Heijmans tot nog betere maatregelen te komen om de steden voor zowel vogels als mensen aantrekkelijk te maken.

Foto: Links directeur Heijmans Harwil de Jonge en rechts directeur Vogelbescherming Karsten Schipperheijn. Foto: Fred van Diem