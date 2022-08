Heijmans is een van de koplopers als het gaat om plannen of maatregelen om biodiversiteit te bevorderen, constateert de Vereniging van Beleggers voor Duurzame Ontwikkeling (VBDO). Deze vereniging onderzocht dit jaar 38 beursgenoteerde ondernemingen.

Uit het onderzoek blijkt dat 85 procent van de bedrijven biodiversiteit een belangrijk thema vindt, maar dat slechts een kwart van de bedrijven daadwerkelijk plannen heeft of maatregelen neemt om biodiversiteit te bevorderen. Zich inzetten voor schoon drinkwater, duurzame landbouw of bomen aanplanten, zijn essentieel voor het voortbestaan van bedrijven, zegt Hester Holtland van VBDO in Trouw.

Als makers van een gezonde leefomgeving verduurzaamt Heijmans alle activiteiten, onderdeel daarvan is elk gebied waar wordt gewerkt beter achter te laten dan het is aangetroffen. Om natuur te herstellen en onze leefomgeving klimaatadaptief te maken, neemt Heijmans de manier waarop de natuur werkt als uitgangspunt bij inrichting, beheer en gebruik.

Over de aanpak van Heijmans schrijven de onderzoekers: “In plaats van zich te richten op natuurcompensatie, wil Heijmans natuur verbeteren op de plekken waar ze werken. Dat betekent dat ze in de projecten die ze uitvoeren proberen natuurinclusief te bouwen. Voorbeelden daarvan zijn openbare groene gebieden realiseren in nieuwe woonwijken, evenals faunapassages aanleggen bij de herinrichting van snelwegen. Door ecologen in vaste dienst te hebben, is Heijmans niet alleen in staat gebleken om natuurvriendelijke diensten te verlenen, maar versterken ze ook hun eigen business case.”

In het rijtje koplopers staat Heijmans naast verzekeraar ASR en levensmiddelenfabrikant Unilever. Jan Willem Burgmans, programmamanager Ruimte bij Heijmans, is blij met de vermelding: “Onze eigen gezondheid en welzijn zijn namelijk volledig afhankelijk van een robuust natuurlijk systeem. De natuur levert ons schone lucht om te ademen, een gezonde bodem om voedsel te produceren en voldoende schoon water om te drinken. Leggen bijen en andere bestuivende insecten massaal het loodje, dan komt onze voedselproductie in gevaar.

Meer ruimte voor water en natuur maakt onze leefomgeving ook beter bestand tegen de effecten van een veranderend klimaat, zoals wateroverlast, hitte en droogte. De natuur is dus onze beste partner om mee samen te werken aan een gezonde en toekomstbestendige leefomgeving. Daarom zetten we onze kennis en ervaring op gebied van ecologie, bodem en waterbeheer graag nog veel vaker in. Zo kunnen we bouwen laten samengaan met het verbeteren van het groen en blauw om ons heen. We hebben in de praktijk inmiddels wel bewezen dat dit werkt.”

Foto: Heijmans Huismerk straat voor het project Voorhout