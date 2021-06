Voedselverspilling: Nederlandse huishoudens kunnen gemiddeld 538 euro per jaar besparen

Aanstaande zaterdag is het Wereld Milieu Dag (World Environment Day), een dag georganiseerd door de Verenigde Naties (VN), die in het teken staat van bewustwording van hoe belangrijk het milieu is en wat we kunnen doen om het milieu te beschermen. In het kader hiervan heeft maaltijdboxleverancier HelloFresh onderzoek* gedaan naar voedselverspilling in Nederlandse huishoudens. Voedselverspilling is door de VN gedefinieerd als een wereldwijde uitdaging en onderdeel van de duurzame ontwikkelingsdoelen voor 2030.

Hoewel vrijwel alle Nederlanders (94%) vindt dat het noodzakelijk is om voedselverspilling tegen te gaan en 84 procent de intentie heeft om thuis voedselverspilling te verminderen*, blijkt uit het onderzoek ook dat er nog veel winst te behalen valt. Een huishouden geeft aan gemiddeld 10,35 euro per week aan voedsel in de afvalbak te gooien, wat neerkomt op maar liefst 538 euro per jaar**.

Te grote aankoop voornaamste oorzaak

Nederlandse huishoudens geven aan dat de voornaamste oorzaak (36%) van hun voedselverspilling een te grote aankoop van een bepaald product is*. Een overschot dat je bij een maaltijdbox doorgaans niet hebt. Zo verspil je gemiddeld 21 procent minder wanneer je met een maaltijdbox kookt*.

HelloFresh zet zich als stakeholder van de stichting Samen Tegen Voedselverspilling actief in om voedselverspilling tegen te gaan. Victor Smits, duurzaamheidsmanager bij HelloFresh, licht toe: “Elke week kopen wij de meeste ingrediënten pas in bij onze leveranciers wanneer alle boxen door onze klanten zijn besteld. Op die manier bestellen we alleen wat écht nodig is, niet meer en niet minder. Blijft er toch iets over? Dan gaat dit rechtstreeks naar de Voedselbank. Daarnaast ontvang je als klant precies de juiste hoeveelheid ingrediënten die je nodig hebt om jouw maaltijd te koken. Zo belanden er dus geen restjes in de vuilnisbak.”

Toine Timmermans, directeur van stichting Samen Tegen Voedselverspilling voegt toe: “Slim kopen, op maat koken en goed bewaren van eten helpt om in huishoudens minder voedsel te verspillen. Elk kapje en overrijp stuk fruit telt. We zijn blij dat HelloFresh hier ook op inzet. Zo maken we Nederland steeds meer verspillingsvrij.’’

Zelf eenvoudig voedselverspilling tegengaan?

Voorkomen is beter dan genezen, vooral in het geval van voedselverspilling. Op www.hellofresh.nl/maaltijdbox/ samentegenvoedselverspilling vind je eenvoudige tips voor kleine aanpassingen met een groot resultaat!



* Representatief onderzoek uitgevoerd door Census Wide voor HelloFresh onder 1.011 respondenten die in maart 2020 in Nederland woonden.

** Representatief onderzoek uitgevoerd door Census Wide voor HelloFresh onder 1.000 respondenten die in september 2020 in Nederland woonden.