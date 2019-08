Voedselbanken Nederland en Dirk van den Broek redden meer voedsel door landelijke samenwerking

Voedselbanken Nederland en Dirk gaan een landelijke samenwerking aan om meer voedsel te redden. Na een testperiode in enkele filialen doneren nu alle filialen van Dirk goed voedsel dat tegen de houdbaarheidsdatum zit aan lokale voedselbanken.

Groei in aantal cliënten

De 169 onafhankelijke voedselbanken in Nederland, verenigd in de Vereniging van Nederlandse Voedselbanken, zien een groei in het aantal klanten waardoor de behoefte aan goed voedsel toeneemt. “De bijdrage die Dirk levert, is voor de lokale voedselbanken bijzonder welkom. Zo kunnen we ons groeiende aantal klanten voorzien van eten. Overigens doneert Dirk al sinds enige jaren de substantiële opbrengst van de statiegeldacties in december en januari en komt ook de opbrengst van kledinginzamelingen ten goede aan Voedselbanken Nederland.” aldus Willem van Prooijen, bestuurslid van Voedselbanken Nederland.

Voedselbanken: Verspilling en armoede bestrijden

“Ik voel me vereerd dat ik namens Dirk deze samenwerking mag aangaan. Dirk wil verantwoorde voeding betaalbaar en toegankelijk maken. Door het doneren van goede producten die tegen de houdbaarheidsdatum zitten, maar nog wel goed zijn, maken we deze producten toegankelijk voor mensen met een klein budget. Zo helpen we de voedselbanken bij het bestrijden van armoede, dringen we tegelijkertijd voedselverspilling terug en krijgen onze producten alsnog een duurzame bestemming!” zegt Marcel Huizing, directeur Dirk.

Foto: In het filiaal in Leidschendam werd de overeenkomst ondertekend in het bijzijn van vertegenwoordigers van beide organisaties, Marcel Huizing en Uwe Saueressig (Dirk van den Broek) en Willem van Prooijen en René Nederpelt (Voedselbanken Nederland).