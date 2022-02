VodafoneZiggo en de sociale onderneming Closing the Loop slaan de handen ineen om ‘circulaire’ telefoons meer concreet te maken. De samenwerking leidt de komende twee jaar tot het recyclen van tenminste 15.000 mobieltjes. Voor elke nieuwe telefoon die een VodafoneZiggo-collega vanaf 2022 koopt of leaset, recyclet Closing the Loop een weggegooide telefoon, bijvoorbeeld uit een Afrikaanse schroothoop. Daarnaast kunnen VodafoneZiggo klanten via het Inruildeal-programma hun oude telefoon inleveren in de winkel om ze een tweede leven te geven. Ook deze telefoons maakt Closing the Loop nu afval-neutraal door middel van haar compensatiedienst.

Closing the Loop

De aanpak die VodafoneZiggo toepast lijkt op CO2-compensatie, maar dan voor afval. Als duurzame partner haalt Closing the Loop namelijk elektronisch afval (e-waste) uit ontwikkelende landen: plekken waar men dit afval normaal niet inzamelt. “We zijn verheugd over de stap van VodafoneZiggo om het gebruik van telefoons beter en schoner te maken”, zegt Joost de Kluijver, oprichter van Closing the Loop. “Samen met grote bedrijven vergroten wij de positieve impact van de telecom-industrie.”

Circulaire ambities

VodafoneZiggo wil voor 2025 haar milieu-impact halveren en ‘zero waste’ produceren. “Afval-neutrale telefoons dragen hieraan bij”, zegt Laura van Gestel, directeur Brand Communicatie en Media & CSR bij VodafoneZiggo. “We willen voorkomen dat afgedankte telefoons onnodig op de vuilnisbelt belanden. Dat is waar Closing the Loop helpt, door telefoons te verzamelen in landen waar de kennis voor recycling vaak ontbreekt. Dat afval zetten ze om in herbruikbare materialen. Zo werken we samen toe naar een circulaire keten.”

Milieubewuste keuzes voor medewerkers

Dit initiatief ondersteunt het programma People, Planet, Progress (PPP) van VodafoneZiggo. Daarmee neemt het bedrijf actie op verduurzaming – ook richting medewerkers.

Dankzij de circulaire compensatie zal in twee jaar tijd de telefoon van iedere medewerker van VodafoneZiggo afval-neutraal worden. “Door deze mooie samenwerking voorzien wij onze medewerkers automatisch van meer duurzame technologie”, zegt Thomas Mulder, directeur HR bij VodafoneZiggo. “Zo maken we ons PPP-programma relevant en concreet voor iedere collega.”

VodafoneZiggo besteedt veel aandacht aan het inspireren en motiveren van werknemers om milieubewust te werken en te leven. Zo hanteert het bedrijf een mobiliteitsbeleid dat erop gericht is om zoveel mogelijk medewerkers met het openbaar vervoer van en naar werk te laten reizen. Een andere ambitie is een fossielvrij wagenpark vóór 2025. Om dit te bereiken levert VodafoneZiggo vanaf nu alleen nog elektrische auto’s aan leaserijders.