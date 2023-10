ilionx gaat een samenwerking aan met Closing the Loop, een organisatie die zich richt op het inzamelen en recyclen van e-waste in landen in Afrika.Dankzij deze samenwerking worden alle laptops en telefoons die ilionx sinds 1 januari 2023 heeft gekocht, en in de toekomst nog gaat kopen, in samenwerking met Closing the Loop afvalneutraal gemaakt. Dit is een belangrijke stap in de doelstelling van ilionx om de bedrijfsvoering op het gebied van mobiliteit, energie, inkoop en afval te verduurzamen.

Het proces van afvalneutraal maken

Closing the Loop hanteert het één voor één principe. Dit simpele concept sluit nauw aan bij ‘experts in eenvoud’ en houdt in dat voor elke nieuwe telefoon of laptop die ilionx sinds 1 januari 2023 heeft aangeschaft of nog gaat aanschaffen, er eenzelfde hoeveelheid e-waste uit de afvalberg in Afrika wordt gehaald. Hiervoor heeft Closing the Loop een netwerk van inzamelpunten in verschillende Afrikaanse landen opgericht. E-waste wordt uit deze berg gehaald en vervoerd naar Europa, om hier vervolgens waardevolle grondstoffen uit te halen en opnieuw te gebruiken. Naast de vermindering van het aantal schadelijke stoffen in het milieu en het verwijderen van gevaarlijke metalen, zorgt dit project ook voor meer werkgelegenheid in Afrika.

Jorick Bots, Manager Duurzaamheid & MVO bij ilionx, over deze nieuwe samenwerking: “Ik ben erg blij dat we deze samenwerking met Closing the Loop aangaan om zo ook ons steentje bij te dragen op het gebied van circulariteit in de IT-sector. We zijn bij ilionx op weg naar net zero, en het recyclen van afvalstoffen is hier een belangrijk onderdeel van. Met dit project gaan we bewust om met de afvalstromen die wij als grote IT-kennis- en implementatiepartner creëren. We zijn de afgelopen jaren al afgestapt van het vernieuwen van elektronische apparaten na een vaste periode, maar doen dit pas op het moment dat het product niet meer goed werkt. Hiermee verlengen we de levensduur van onze eigen apparaten en verminderen we de impact op het milieu. Daarnaast creëren dergelijke initiatieven op een laagdrempelige manier meer bewustzijn bij collega’s en zijn we blij om te zien dat het project niet alleen goed is voor het milieu, maar ook voor de werkgelegenheid in Afrika. Dit is dus niet de eerste en zeker ook niet de laatste stap die we zetten op het gebied van duurzaamheid, en we gaan aan de slag om dit ook verder in onze dienstverlening te integreren.”