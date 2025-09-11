Het ministerie van Klimaat en Groene Groei presenteerde onlangs de Actieagenda Elektrificatie Industrie, een plan dat de verduurzaming van energie-intensieve sectoren moet versnellen. De VNCI reageert positief op deze agenda, die het potentieel van elektrificatie voor de industrie onderstreept en tegelijkertijd de belangrijkste knelpunten benoemt.

“Elektrificatie is, waar mogelijk, de meest efficiënte route naar verduurzaming. Wanneer dit gebeurt met lokaal opgewekte groene stroom, draagt dit bij aan het verminderen van de afhankelijkheid van aardgas en het vergroten van de zelfvoorzienendheid van Nederland,” aldus Rob Gosselink, beleidsadviseur Klimaat en Energie bij de VNCI. “Maar dan is er wel nu actie nodig op een aantal urgente knelpunten.”

Hoge elektriciteitskosten drukken op concurrentie

De VNCI wijst erop dat Nederland aanzienlijk uit de pas loopt met omliggende landen als het gaat om de totale elektriciteitskosten, inclusief netwerkkosten en belastingen. “Nationale beleidskeuzes, zoals het afschaffen van de VCR, zorgen ervoor dat Nederlandse bedrijven moeten concurreren op een ongelijk speelveld,” stelt Gosselink. De VNCI pleit daarom voor een kortetermijnoplossing in de vorm van compensatie of korting voor grootverbruikers, zoals in Duitsland en Frankrijk. Voor de langere termijn vindt de brancheorganisatie structurele maatregelen nodig om nettarieven naar een concurrerend Europees niveau te brengen.

Netcongestie als belemmering

Een tweede belangrijk knelpunt is netcongestie. Sommige bedrijven beschikken over een sluitende businesscase voor elektrificatie, maar kunnen simpelweg niet aansluiten op het elektriciteitsnet. “Het Landelijk Actieprogramma Netcongestie (LAN) werkt hier actief aan, maar wij roepen op tot meer betrokkenheid van bedrijven. Dit is nodig om tot betere transparantie van beide kanten te komen en om gezamenlijk producten te ontwikkelen die effectief bijdragen aan het oplossen van netcongestie,” aldus Gosselink.

Potentieel elektrificatie benutten

De VNCI benadrukt dat elektrificatie alleen succesvol kan zijn wanneer genoemde knelpunten voortvarend worden aangepakt. Daarbij is het ook van belang om maximaal in te zetten op de mogelijkheden binnen het CISAF-staatssteunkader en moet er meer en langdurige zekerheid over SDE++-budgetten komen.

“De VNCI blijft zich inzetten voor verduurzaming van de industrie en roept op tot concrete stappen om het potentieel van elektrificatie daadwerkelijk te benutten,” besluit Gosselink.