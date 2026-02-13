De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) onderzoekt in opdracht van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) de verduurzaming van de zorgsector. Het doel is om inzicht te krijgen in de knelpunten die zorgaanbieders ervaren, wat de achterliggende oorzaken zijn en welke oplossingen daarvoor mogelijk zijn. Als de zorgsector verduurzaamt, kunnen de effecten van klimaatverandering gedempt worden. Dit draagt bij aan de volksgezondheid. We verwachten het rapport in de tweede helft van 2026 te kunnen opleveren.

Informatie nodig van zorgaanbieders en brancheorganisaties

Het onderzoek richt zich op de ziekenhuiszorg, instellingen binnen de geestelijke gezondheidszorg, de apotheekzorg en instellingen die intramurale zorg leveren op het gebied van gehandicaptenzorg en de ouderenzorg. De NZa benadert zorgaanbieders en branchepartijen voor het onderzoek waarbij we specifieke aandacht hebben voor vastgoed, ziekenhuisapotheken en medische producten zoals geneesmiddelen en incontinentiemateriaal.

Externe klankborgroep

De NZa werkt in samenwerking met Actiz, Brancheorganisaties Zorg, Koninklijke Nederlandse Maatschappij ter bevordering der Pharmacie, UMCNL, Nederlandse ggz, Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen, Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland en Zorgverzekeraars Nederland aan een toekomstbestendige zorg. Deelnemers van deze organisaties geven via een externe klankbordgroep advies over de voortgang van dit onderzoek. Daarnaast zoekt de NZa contact met een groep experts om een beter beeld te krijgen van wat verduurzaming in de zorg precies inhoudt.

Verduurzaming zorgsector versnellen

Het ministerie van VWS wil de verduurzaming in de (publieke) zorg en welzijn versnellen. Het ministerie ontvangt signalen van zorgaanbieders die in hun verduurzamingsopgave knelpunten ervaren die mogelijk een oorzaak kennen bij de bekostiging en/of contractering. Waar het nodig en mogelijk is, adviseert de NZa het ministerie over oplossingen die binnen de bekostiging en/of contractering mogelijk zijn.