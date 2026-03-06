Op 19 maart werken meer dan 800 ondernemers tijdens het Congres Circulair Ondernemen aan een actieagenda voor opschaling van de circulaire economie. De agenda wordt aangeboden aan de nieuwe staatssecretaris Stientje van Veldhoven (Klimaat en Groene Groei), die circulariteit in haar portefeuille heeft. Koningin Máxima ontvangt het rapport “Staat van Circulair Ondernemen 2026” en spreekt met ondernemers over benodigde beleids- en investeringsinterventies.

Het Nationale Congres Circulaire Economie gaat dit jaar niet door. Daarom organiseren ondernemers zelf een congres. Het is een initiatief van Route Circulair, Circulair Utrecht, Nederlandse Vereniging Circulaire Economie en PINO Evenementen en Congressen. Het Congres Circulair Ondernemen wordt mogelijk gemaakt door partners die geloven dat het bedrijfsleven een leidende rol speelt in de circulaire transitie.

Waarom nu?

De context waarin bedrijven opereren is erg veranderd. De Europese Rekenkamer waarschuwde in februari 2026 voor reële tekorten aan kritieke grondstoffen en grote afhankelijkheden van andere landen. Tegelijkertijd stijgen grondstofprijzen en worden internationale ketens kwetsbaarder door geopolitieke spanningen. Voor een land arm aan grondstoffen maar rijk aan kennis, is slim materiaalgebruik een strategische noodzaak.

“Met een nieuw minderheidskabinet is hechte samenwerking met het bedrijfsleven noodzakelijk,” zegt Guido Braam, oprichter van Route Circulair. “Daarom hebben wij het initiatief genomen.”

Circulariteit verschuift van duurzaamheidsdossier naar concurrentiestrategie

Uit het rapport “Staat van Circulair Ondernemen 2026” blijkt een fundamentele verschuiving: kostenbesparing en efficiënt grondstoffengebruik zijn met 65% gestegen als drijfveer. Milieu-impact als motivatie daalde juist weer flink.

Máxima ontvangt rapport

Het onderzoek, gebaseerd op data van 400+ Nederlandse bedrijven, is uitgevoerd door Route Circulair, Hogeschool Utrecht en TU Eindhoven. Tijdens het plenaire programma ontvangt Koningin Máxima het rapport.

“Materialen en energie zijn een belangrijk deel van je kostprijs. Daar slimmer mee omgaan is gewoon business smart,” zegt Pelle van Walraven, ondernemer en bestuurslid van Circulair Utrecht. “Het geeft je op lange termijn een betere positie als betrouwbare leverancier.”

Actieagenda als uitkomst van het congres

Na het plenaire deel van het programma spreken Hare Majesteit en de minister in kleine groepen met CEO’s over welke beleids- en investeringsinterventies nodig zijn. Centrale thema’s: opschaling van circulaire businessmodellen en leveringszekerheid van kritieke grondstoffen.

Ook vindt plaats: uitreiking Circular Hero Award 2026. Een eerbetoon aan de ondernemer die de grootste impact heeft gemaakt op de circulaire economie in Nederland

Geen panels, wel resultaten

Het format breekt met traditie. In de ochtend werken ondernemers in kleine groepen aan concrete opschalingsvraagstukken: ketensamenwerking voor grondstoffenterugwinning, toegang tot kritieke materialen, circulaire financieringsmodellen.

De uitkomsten worden gebundeld in een actieagenda die tijdens het plenaire programma wordt aangeboden aan de bewindspersoon circulaire economie.

“We zien overal circulaire innovaties ontstaan. Het volgende hoofdstuk is opschaling,” aldus Braam. “Daarom presenteren we nu een actieagenda met concrete interventies die schaalvergroting mogelijk maken.”

Aftrap van de Week van de Circulaire Economie 2026

Het congres is de aftrap van de Week van de Circulaire Economie 2026. Koningin Máxima start de dag met een werkbezoek aan het NS refurbishment station in Haarlem, gevolgd door een door Het Groene Brein georganiseerde treinreis naar Utrecht. In de trein spreekt zij met bedrijfsleven, overheid, wetenschap en burgerinitiatieven over circulaire economie in de praktijk. Voor aankomst bezoekt zij UP en Buurman bij het Hof van Cartesius in Utrecht.