Vloerenfabrikant Interface lanceert CO2-neutrale Touch and Tones II-collectie met 16 nieuwe kleuren

Vloerenfabrikant Interface lanceert vandaag Touch and Tones II: een tapijttegelcollectie met 16 nieuwe kleuropties in 3 nieuwe texturen. De collectie is een vernieuwing van de populaire Touch and Tones-collectie, waarvoor inspiratie is gehaald uit huiselijk comfort. De tapijttegels bestaan voor 87,9% uit gerecycled en biobased materiaal en worden standaard geleverd met CQuest™Bio Backing, de eerste tapijtrug met netto C02-negatieve materialen die door Interface is ontwikkeld. De nieuwe tapijttegels zijn onderdeel van de Climate Take Back-missie van het bedrijf om tegen 2040 een CO2-negatieve onderneming te zijn.

“De verschillende texturen zorgen ervoor dat iedere ruimte uniek is en de zachte, natuurlijke kleuren zorgen voor een huiselijk gevoel”, aldus Mandy Leeming, Design Director, EAAA bij Interface, over de nieuwe collectie.

Touch and Tones II

Elke stijl in de Touch and Tones II-collectie (101, 102, 103) biedt een keuze aan verschillende texturen en poolhoogtes, waardoor het mogelijk is om binnen een ruimte verschillende zones te creëren, looproutes aan te leggen of mensen juist samen te brengen. Door het formaat van 50 x 50 cm kunnen de tapijttegels worden gecombineerd met andere tapijttegels uit collecties van Interface. De geluidsabsorptiewaarde van 0,15 aw zorgt voor ruisonderdrukking en draagt hiermee bij aan een fijne werkomgeving.

Voor meer informatie over de Touch and Tones II-collectie, kijk op de website van Interface. De collectie is CO2-neutraal over de gehele levenscyclus via het Carbon Neutral Flooring Programma.

Climate Take Back

In maart van dit jaar lanceerde Interface haar eerste collectie CO2-negatieve tapijttegels, een belangrijke stap in de Climate Take Back-missie om tegen 2040 een CO2-negatieve onderneming te worden. Om dit te bewerkstelligen ontwikkelde Interface een tapijtrug (backing) genaamd CQuest™ Bio.