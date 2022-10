Vloerenfabrikant Interface komt met drie nieuwe collecties en kijkt voor de ontwerpinspiratie naar de verbinding tussen mens en natuur. Fresco Valley™, de nieuwe luxe vinyltegel (LVT), is de meest recente aanvulling op Interface’ collectie biofiele designs. Een innovatieve manier van ontwerpen waarbij de natuur naar binnen wordt gehaald en gekeken wordt naar de affiniteit die mensen met de natuur hebben. De nieuwe tapijttegels ‘Open Air’ en ‘Heuga 580 II’ zijn beide gemaakt van 100% gerecycled nylon.

Alle drie de collecties zijn net als alle vloeren van Interface, gedurende de volledige productlevenscyclus CO2-neutraal gecertificeerd via het door derden geverifieerde Carbon Neutral Floors™-programma. Ontwerpers die voor Interface vloeren kiezen, verminderen daarmee de ecologische voetafdruk van hun ruimtes en bevorderen de gezondheid van de planeet.

Fresco Valley, luxe vinyltegels geïnspireerd op de natuur

Fresco Valley is Interface’ nieuwe collectie van drie luxe vinyltegeldesigns, ontworpen om natuurlijke ruimtes te creëren waarin mensen kunnen leven, werken en leren. Zoals alle LVT-vloeren van Interface bevat Fresco Valley 39% gerecycled materiaal. Met stijlen als rijke houtnerf, kabbelend water en glinsterende kwarts toont de collectie unieke patronen uit de natuur naast geraffineerde tinten. Cliff heeft vloeiende lagen steen in plankformaat, met een organische textuur en een subtiele metallic glans die het licht prachtig vangt. Ridge is geïnspireerd op rimpelingen van water dat over rotsachtige mineralen beweegt, die worden weerspiegeld in de metalen vlekken in het patroon. Great Heights heeft een houtnerfstructuur en varieert in toon van plank tot plank, waarbij de contrasterende kleurvariatie prachtig tot uiting komt in grotere ruimtes.

Met deze nieuwe collectie bouwt Interface voort op de traditie van het bedrijf om zich te laten inspireren door biofiel design waarbij wordt ontworpen vanuit de affiniteit die mensen hebben met de natuur.

Open Air: duurzame vloeroplossing voor grote ruimtes

De nieuwe collectie tapijttegels Open Air biedt met zijn aantrekkelijke prijs, een reeks toptinten en een breed scala aan designmogelijkheden een oplossing voor open ruimtes met een groot vloeroppervlak. De collectie omvat een aantal van de bestverkopende neutrale kleuren van Interface en is verkrijgbaar in vijf stijlen met negen unieke geometrische en organische patronen. Ook zijn er accentkleuren aan de collectie toegevoegd om ruimtes te verfraaien en af te stemmen op de behoefte van elke ruimte. Deze collectie, gemaakt van 100% gerecycled nylon, bestaat uit twee 25cm x 1m tapijtplanken en drie 50cm x 50cm tapijttegels. Daarnaast is Open Air is gemakkelijk te integreren in het bredere Interface-systeem.

Heuga 580 II – duurzame klassieker

Heuga 580, één van de bestverkopende vloeren én langstlopende collectie tapijttegels van Interface heeft een vernieuwde kleurlijn en is nu nog duurzamer. De reeks van 24 kleuren biedt veel neutrale tinten, maar ook felle kleuren die geweldige accenten vormen. Daarnaast is de CO2-voetafdruk van de Heuga 580 II gereduceerd met 50%. Heuga 580 II, net als een groot deel van de Interface collectie, voldoet nu aan de eisen voor de MIA-subsidie: een regeling waarmee bedrijven belastingvoordeel kunnen krijgen wanneer zij milieuvriendelijke investeringen doen. Dit levert klanten van Interface 6.75% tot wel 9% belastingvoordeel op.

Om in aanmerking te komen voor de MIA-regeling dient het tapijt minstens 80% recyclaat te bevatten, vrij te zijn van bitumen en een backing op basis van biomassa te hebben. Heuga 580 II bevat in totaal 87.8% gerecycled en biobased materiaal en wordt standaard geleverd met CQuestTMBio backing.