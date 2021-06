Vivera lanceert plantaardige kipfilet

Na de primeur en succesvolle lancering van de plantaardige steak in 2018, komt Vivera dit keer weer met een primeur in het schap van vleesvervangers: een plantaardige kipfilet. Een innovatie, aangezien Nederlanders jaarlijks in totaal maar liefst 200 miljoen kippen* consumeren, waarbinnen kipfilet het grootste aandeel heeft. Na een intensief ontwikkeltraject is er nu een goed alternatief voor de consument voorhanden.

Nabootsen van filet

Waar veel vleesvervangers het voornamelijk moeten hebben van een lekker krokant laagje om de smaak te optimaliseren, is het nabootsen van een filet niet eenvoudig, er is namelijk niets te verbergen. Product ontwikkelaar Nina Happ vertelt: “Kipfilet heeft een malse bite, het was een uitdaging om dat met plantaardige grondstoffen goed na te bootsen. Waar in het begin van het ontwikkelproces de bite nog te stug was, zijn we zeer tevreden dat we in korte tijd – binnen drie maanden in het schap – een lekker product ontwikkeld hebben met een sappige bite en goede kipsmaak.”

Structuur, smaak en toepassing

De plantaardige (kip)filet van Vivera heeft een structuur zoals je bij kip zou verwachten: vlezig en gelaagd, maar ook nog mals na bereiding. Deze filet kan op verschillende manieren worden: in de pan met een scheutje margarine óf in de airfryer. Ook doet de plantaardige kipfilet het prima in de wok, of in een curry en is daarmee geschikt voor alle (wereld) keukens.

Verkrijgbaarheid Vivera Plantaardige kipfilet

Vivera Plantaardige Kipfilet wordt vanaf week 25 gelanceerd bij Albert Heijn en zal daarna breder verkrijgbaar zijn in de retail. Verpakt per twee stuks en te vinden in het koelschap van de vleesvervangers.

Consumentenadviesprijs: € 3,10 voor 2 x 90 gram.

*Bron: Wageningen Economic Research.