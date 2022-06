Facilitaire horecadienstverlener Vitam en foodservice-expert Fooditis werken samen om het eten in de Vitam-restaurants nog verder te verduurzamen. Met de CO 2 -Impact Tool, BrightGreen, wordt nauwkeurig per ingrediënt het CO 2 -verbruik berekend en vervolgens omgezet in een dashboard dat laat zien waar ruimte voor verbetering ligt. Dit helpt Vitam om de CO 2 -impact van gemiddeld tienduizenden gasten per dag drastisch terug te dringen. Ook geeft de tool inzicht in de voedingswaarden en de eiwitverdeling. Door aan te sturen op een groter aandeel plantaardig eiwit wordt de eiwittransitie aantoonbaar versneld. Ook dat draagt bij aan een CO 2 -vriendelijker assortiment.

De CO 2 -Impact Tool van Fooditis geeft cateraars, restaurants en chef-koks inzicht in hun CO 2 -impact. BrightGreen berekent de CO 2 -Impact van de gebruikte ingrediënten. Als één van de eerste gebruikers van de tool krijgt Vitam beter inzicht in de milieubelasting en de eiwitverdeling van het ingekochte assortiment. Als je meer lokaal, plantaardig en seizoensgebonden inkoopt daalt de CO 2 -Impact en zie je dat terug in het dashboard. Hierdoor stuurt de ondernemende cateraar al bij de inkoop van producten actief aan op verbeteringen die de CO 2 -uitstoot beperken. Met de informatie uit de tool helpt Vitam haar gasten beter bij het maken van duurzame keuzes en krijgen opdrachtgevers meer uitleg over overwegingen in het proces.

Jørgen Vestjens, COO van Vitam, is blij met de ontwikkeling: “Wij willen onze gasten verleiden tot een gezonde levensstijl met lekker eten en drinken. Met respect voor mens, dier en milieu. Daar hoort ook bij dat we kritisch zijn op onze eigen impact. We willen onze CO 2 -uitstoot drastisch verlagen en geloven dat deze tool ons hierbij gaat helpen. We hebben een belangrijke en inspirerende rol naar gasten toe. Door enerzijds te inspireren en anderzijds te informeren willen we ook hen bewust maken van de impact die iedere keuze heeft.”

Overname GiantLeaps door Fooditis



De Impact Tool is oorspronkelijk ontwikkeld door GiantLeaps. Fooditis neemt de tool per 1 juni 2022 over en biedt daarmee opdrachtgevers een totaaloplossing voor maaltijden die gezond én duurzaam zijn. Vitam maakt al sinds 2019 gebruik van de tool en is vanaf het eerste uur betrokken bij de overname als initiatiefnemer en investeerder. Fooditis ziet net als Vitam veel potentie in het berekenen van de klimaatimpact van voeding.