De historische vlucht van Virgin Atlantic op 100% duurzame vliegtuigbrandstof (SAF) op 28 november 2023 van London Heathrow naar New York JFK markeerde het hoogtepunt van een jaar van vergaande samenwerking om de mogelijkheden van SAF aan te tonen als een veilige drop-in vervanging voor fossiele vliegtuigbrandstof, die compatibel is met de huidige motoren, vliegtuigrompen en brandstofinfrastructuur.

SAF kan een belangrijke rol spelen in het koolstofvrij maken van de langeafstandsluchtvaart en de weg naar Net Zero 2050. De brandstof, die gemaakt wordt van afvalproducten, levert een besparing op de CO2-uitstoot gedurende de hele levenscyclus op van wel 70%, terwijl het dezelfde prestaties levert als de traditionele vliegtuigbrandstof die het vervangt. Terwijl andere technologieën zoals elektrisch en waterstof nog tientallen jaren op zich laten wachten, kan SAF nu al worden gebruikt. Vandaag de dag vertegenwoordigt SAF minder dan 0,1% van de wereldwijde hoeveelheid vliegtuigbrandstof en de brandstofnormen staan slechts een SAF-mengsel van 50% toe in commerciële straalmotoren. Flight100 bewijst dat het opschalen van de productie een beleids- en investeringsuitdaging is en dat de industrie en de overheid snel moeten handelen om een bloeiende Britse SAF-industrie te creëren.

Flight100 bewijst niet alleen de mogelijkheden van SAF, maar zal met de steun van consortiumpartners ICF, Rocky Mountain Institute (RMI), Imperial College London en University of Sheffield ook beoordelen hoe het gebruik ervan de niet-koolstofuitstoot van de vlucht beïnvloedt. Het onderzoek zal het wetenschappelijk begrip van de effecten van SAF op contrails en deeltjes verbeteren en helpen om contrailvoorspellingen te implementeren in het vluchtplanningsproces. De gegevens en het onderzoek zullen worden gedeeld met de industrie en Virgin Atlantic zal betrokken blijven bij het contrailwerk via de Climate Impact Task Force van het RMI, die deels wordt gefinancierd door Virgin Unite.

De SAF die op Flight100 wordt gebruikt, is een uniek dubbel mengsel: 88% HEFA (Hydroprocessed Esters and Fatty Acids) geleverd door AirBP en 12% SAK (Synthetic Aromatic Kerosene) geleverd door Virent, een dochteronderneming van Marathon Petroleum Corporation. De HEFA wordt gemaakt van afvalvetten, terwijl de SAK wordt gemaakt van plantaardige suikers, waarbij de rest van plantaardige eiwitten, olie en vezels in de voedselketen terechtkomen. SAK is nodig in 100% SAF-mengsels om de brandstof de aromaten te geven die nodig zijn voor de werking van de motor. Om Net Zero 2050 te bereiken, moeten de innovatie en investeringen die nodig zijn voor alle beschikbare grondstoffen en technologieën worden ingezet om de SAF-volumes te maximaliseren en het onderzoek en de ontwikkeling voort te zetten die nodig zijn om nieuwe emissieloze vliegtuigen op de markt te brengen.

Virgin Atlantic is toegewijd aan het vinden van duurzamere manieren om te vliegen en onderneemt actie tijdens elk onderdeel van de reis. Flight100, dat al een van de jongste en meest brandstof- en koolstofefficiënte vloten in de lucht heeft, bouwt voort op de 15-jarige staat van dienst van de luchtvaartmaatschappij als leider in de ontwikkeling van SAF op schaal. Gezamenlijk moeten de industrie en de overheid verder gaan om een Britse SAF-industrie te creëren en de 10% SAF-doelstelling van de luchtvaart tegen 2030 te halen, door te profiteren van de aanzienlijke sociale en economische voordelen die het zal opleveren – een geschatte bijdrage van 1,8 miljard pond aan bruto toegevoegde waarde voor het VK en meer dan 10.000 banen.