Uit alle aanmeldingen heeft Kiemt baanbrekende innovaties geselecteerd voor de Jan Terlouw Innovatieprijs 2022. Voor zowel de hoofdprijs als de ambitieprijs zijn de genomineerden bekend! Innovaties die een duurzame impact maken op de maatschappij, zijn belangrijker dan ooit tevoren. Dit jaar wordt voor de 12de keer op rij de eervolle Jan Terlouw Innovatieprijs uitgereikt. Op vrijdag 6 oktober 2022, tijdens het festival The Future of Us – Changing our ways, gaan de genomineerden pitchen voor de jury. De juryleden voor dit jaar zijn Harry Webers, Martijn Bongaerts van Alliander, Erik Klaassen van Contour Advanced Systems, Erik van der Veer van Dutch Boosting Group en Maria Fennis van HyET Hydrogen.

De innovatieprijs wordt dit najaar uitgereikt voor de meest innovatieve en duurzame ondernemer van Oost-Nederland. Met de Jan Terlouw Innovatieprijs stimuleert Kiemt ondernemers met innovaties die een duurzame impact maken op de maatschappij. Alle innovaties leveren een uitermate belangrijke bijdrage aan de energietransitie en/of circulaire economie.

Hoofdprijs

De genomineerden zijn: H2Trac BV met de Elektrische trekker E-OX, Callic BV met de Aquathermie Skid en HyMatters met de Waterstoftrailer. De inschrijvingen zijn beoordeeld door het expertcomité aan de hand van een aantal criteria, waaronder innovativiteit, duurzaamheid, de (potentiële) economische waarde en de kwaliteiten van de onderneming in het innovatietraject. Zij hebben het expertcomité overtuigd door hun brede aanpak en duurzame business modellen.

De prijs is een erkenning voor deze visionairs en omvat 10.000 euro prijzengeld, een jaar lang Kiemt participantschap, een IP Smart scan van Octrooicentrum Nederland, onderdeel van het RVO en ruime media-aandacht.

Ambitieprijs

Voor de ambitieprijs zijn dit jaar maar liefst 5 start-ups genomineerd. De genomineerden voor deze prijs zijn: Zenon Energy met de Zenon Titan – Titanaan batterijen, Pureps BV met de Circulair maken EPS (piepschuim), Qconcepts Design & Engineering BV met de Zero Emission Shipping, Omlab met de BuildMatterial en NoPalm Ingredients met Microbiele olie uit reststromen als vervanger van palmolie.

Deze prijs wordt naast de hoofdprijs uitgereikt en is bedoeld als aanmoediging, gericht op start-ups en kleine bedrijven die werken aan de ontwikkeling van duurzame innovaties, maar die nog in een vroege fase van ontwikkeling zitten. De ambitieprijs omvat 5.000 euro prijzengeld, 1 jaar netwerkpartner, IP scan van Octrooicentrum Nederland, onderdeel van het RVO en 5 dagen adviestijd voor bedrijfsversterking en verbinding met het netwerk door Kiemt.