Steeds meer organisaties willen hun inkoop duurzamer, inclusiever en socialer inrichten. Maar zodra ze daar ambitieus mee aan de gang gaan, komen ze al snel allerlei obstakels tegen: want waar zitten de ondernemingen die het echt socialer aanpakken, hoe schat je ze op waarde en hoe maak je bijvoorbeeld afspraken over de maatschappelijke impact die zij moeten leveren? Buy Social bracht — in opdracht van het programma Beter Aanbesteden — veelvoorkomende obstakels om inkoop impactvoller te maken, in beeld.

“We zoeken naar manieren om inkopende partijen en sociale ondernemingen — ook wel impact-ondernemingen genoemd — dichterbij elkaar te brengen.” Vertelt Karen Poot van Buy Social. “Er is al veel kennis en ervaring bij inkopers hoe om te gaan met deze obstakels.” Vervolgt ze. “Dat hebben we samengebracht in een nieuwe handreiking genaamd ‘Closing the Gap’.”

De handreiking levert daarmee allerlei praktische tips langs vier wegen om maatschappelijke ambities met inkoop verder vorm te geven. “Er zijn bijvoorbeeld al behoorlijk wat platforms waar sociale ondernemingen hun producten en diensten aanbieden.” Voegt Poot toe. “Lang niet alle inkopende partijen zijn daarvan op de hoogte, en dus is dat zomaar één van de inzichten die wij met deze handreiking onder de aandacht willen brengen.”

Andere tips zijn bijvoorbeeld het stimuleren van reguliere ondernemingen om samen met sociale ondernemingen in te schrijven op een uitvraag, het organiseren van een laagdrempelig inloopspreekuur voor sociale ondernemingen en op de hoogte zijn van de genoemde juridische mogelijkheden om in te kopen met impact.

“We hopen met de handreiking echt een bijdrage te doen aan de ambities van organisaties om impactvoller in te kopen.” Zegt Poot. “Verandering begint met bewustwording, en de handreiking zal in dat opzicht voor diverse inkoopprofessionals al een toegevoegde waarde geven!”