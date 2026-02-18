De genomineerden van de Utrechtse Circulaire Innovatie Top 2026 zijn bekend! De circulaire koplopers van Utrecht staan klaar. Ondernemers die laten zien dat circulair denken leidt tot impact. Tijdens het event op vrijdag 13 maart worden de winnaars bekend gemaakt.
Genomineerden
Circulaire Change Maker: LOOS Utrecht, Buurman Utrecht en MOYU
Circulaire Start-Up: Dragonwood Rail, Sealed Cycle en Droppie
Circulaire Ketensamenwerkingen: cupXchange, Jutplaats en PAKT
Lees meer over alle innovaties op de website.
Jury
De juryleden zijn:
- Taco Jansonius – Lage Weide – Projectmanager circulariteit
- Hilde de Groot – Utrecht10 – Thematrekker Alliantie Cirkelregio
- Arjen Wierikx – Hogeschool Utrecht – Onderzoeker en docent
- Pelle van Walraven – Circulair Utrecht – Bestuurslid
Op de foto: winnaars van de Utrechtse Circulaire Innovatietop 2025 (foto VNO-NCW Midden).Bron: Utrechtse Circulaire Innovatie Top