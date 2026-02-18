De genomineerden van de Flevolandse Circulaire Innovatie Top 2026 zijn bekend! Tijdens een event op 5 maart worden de winnaars bekend gemaakt. VNO-NCW Midden organiseert het evenement samen met Provincie Flevoland, Horizon Flevoland en Gemeente Almere, dit keer in Almere.

Op donderdag 5 maart (13.30 – 17.00 uur) is Hogeschool Windesheim in Almere de ontmoetingsplek voor circulaire innovatie. Startups, changemakers, ketenpartners en studenten presenteren zich tijdens een inspirerende innovatiemarkt.

De genomineerden voor de Flevolandse Circulaire Innovatie Top 2026 zijn:

Circulaire Start-Up : BEEP® Platform B.V., SAVE DCS en Demontagehal (Stadsreiniging Gemeente Almere)

: BEEP® Platform B.V., SAVE DCS en Demontagehal (Stadsreiniging Gemeente Almere) Circulaire Change Maker : Eurobottle, The Sustainable Superstore en COTIT

: Eurobottle, The Sustainable Superstore en COTIT Circulaire Ketensamenwerking: Oranjehoen, Stadsjutters Flevoland en Coöperatie BKL Energie, Klimaat en Circulair u.a.

De genomineerden ontvangen een professionele videoreportage, doen mee aan de pitchcontest en maken kans op deelname aan de landelijke finale. Meer informatie over de genomineerden.

Foto: winnaars editie 2025