Verweij Houttechniek gaat voor CO2-neutraal met certificering op de CO2-Prestatieladder

Verweij Houttechniek, systeempartner op het gebied van houten ramen, deuren, kozijnen en prefab producten, heeft zich gecertificeerd op niveau 3 van de CO 2 -Prestatieladder. De certificering helpt het bedrijf bij het realiseren van de doelstellingen om in 2040 volledig CO 2 -neutraal en circulair te werken.

Verweij Houttechniek ontving eerder dit jaar het CO 2 -bewust certificaat voor niveau 3 op de CO 2 -Prestatieladder: het duurzaamheidsinstrument van Nederland dat bedrijven en overheden helpt bij het reduceren van CO 2 en kosten binnen de bedrijfsvoering, in projecten en in de keten.

Voorop lopen

Het 135 jaar oude familiebedrijf is al lange tijd actief op het gebied van duurzaam ondernemen. Maarten Verweij, hoofd administratie en coördinator duurzaamheid, vertelt: “Verweij gelooft in innovatie als stuwende kracht van de onderneming. Met duurzaamheid is dat niet anders. We willen voorop lopen en zijn continu bezig met verbetermogelijkheden. Het ontbrak echter aan inzicht in de CO 2 -uitstoot.“

De CO 2 -Prestatieladder beoordeelt organisaties op basis van vier invalshoeken: inzicht, reductie, transparantie en participatie. Een CO 2 -managementsysteem moet ingevoerd zijn en wordt jaarlijks getoetst op ambities, reductie en continue verbetering. Maarten: “Opvallend was dat we al aan veel voorwaarden voldeden. De grootste uitdaging was om de CO 2 -uitstoot goed in kaart te brengen. Bij het opstellen van het verbeterplan hebben we alle medewerkers betrokken en hun ideeën verwerkt. Nu hebben we helder waar we staan, waar we naar toe willen en waar de kansen liggen om dit te realiseren.”

Ketenpartners profiteren mee

Verweij Houttechniek kijkt niet alleen naar de CO 2 -uitstoot van de eigen organisatie, maar ook naar de milieu-impact van activiteiten in de keten. Productontwikkeling en slim samenwerken zijn hier een belangrijk onderdeel van. Maarten: “In samenwerking met het Nederlands Instituut voor Bouwbiologie en Ecologie (NIBE) maken we levenscyclusanalyses van onze producten. Hierbij komt naar voren dat houten kozijnen een relatief lage milieu-impact hebben. Bovendien kunnen we door de toepassing van Europees naaldhout in ons Lamikon LongLife kozijn de CO 2 -uitstoot met nog zo’n 25% verder verlagen.” Een ander voorbeeld is het project NextLife. Oude deuren worden bij vervanging door Verweij Houttechniek teruggehaald, ontmanteld en geschaafd. Afvalstromen worden tot het minimum beperkt en 60% van het hout wordt hoogwaardig hergebruikt door interieurontwerper Cartoni Design. Hiermee wordt de CO 2 -uitstoot op het eindelevensscenario van de deuren tot 40% gereduceerd. Maarten: “Met rekentools van het NIBE, kunnen we voor onze klanten nu ook per renovatieproject uitrekenen wat de milieuwinst is.”

Van bomen tot wonen

Voor de komende jaren ziet Verweij Houttechniek nog genoeg kansen om CO 2 te reduceren. De prestatieladder wordt hierbij gebruikt als leidraad. Maarten sluit af: “We hopen dat meer bedrijven in de timmerindustrie zich aansluiten, zodat we van elkaar kunnen leren en een gezonde CO 2 -concurrentiestrijd aan kunnen gaan. Daarnaast werken we steeds meer samen met ketenpartners om te verduurzamen in de hele keten. ‘Van bomen tot wonen een duurzaam proces’, noemen we dat.”