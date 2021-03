Vervoersplatform Brenger voorkomt miljoenen onnodige kilometers door transporten te bundelen

Vervoersplatform Brenger heeft het afgelopen jaar meer dan 5 miljoen onnodige kilometers voorkomen. Dat maakt Derk van der Have, mede-oprichter en directeur van Brenger, vandaag bekend. “5 miljoen kilometer, dat is elke maand gemiddeld tien rondjes om de aarde, en goed voor een CO2-besparing van bijna 1500 ton”, rekent Van der Have voor. Het innovatieve transportplatform koppelt dankzij slimme technologie transportorders van grote spullen als banken of kasten aan koeriers die al op de weg zijn. Zo wordt de lege ruimte in koeriersbussen optimaal benut en neemt de CO2-uitstoot flink af.

Duurzaam én voordelig

Aan duurzaamheid hangt vaak een prijskaartje: ga maar eens boodschappen doen in de biologische supermarkt. Brenger maakt duurzaamheid voordelig. Zo geeft het particuliere klanten de optie om te kiezen voor de meest duurzame bezorgoptie, vertelt Van der Have. “Als deze bijvoorbeeld drie dagen in de toekomst is, kan het systeem van Brenger slimmere transportcombinaties maken. En de duurzaamste optie is dan ook meteen het meest voordelig.” In het door de coronapandemie geteisterde 2020 maakte Brenger een uitstekend jaar door: het aantal transporten verdrievoudigde. De duurzaamheidscijfers die werden gerealiseerd, deelt het bedrijf sinds deze week op een speciale landingspagina.

Schaalvergroting

Voor de komende jaren zijn de ambities onverminderd groot. In 2024 wil het vervoersplatform 2,5 miljoen transporten hebben geregeld. Daarmee wil Brenger de totale CO2-uitstoot van Nederland met 0,024% verlagen, wat gelijk staat aan de gemiddelde uitstoot van 10.222 huishoudens. “Hoe meer transporten we doen, hoe duurzamer we kunnen opereren”, legt Van der Have uit. “Hoe groter het aantal transporten is, hoe meer mogelijkheden we hebben om optimale combinaties van orders te maken. Zo vullen we de busjes op de Nederlandse wegen steeds efficiënter en hoeven consumenten minder vaak zelf een busje te huren en de weg op te gaan. Zo dringen we het aantal onnodige kilometers en de CO2-uitstoot steeds verder terug.”

Om die gewenste schaalvergroting te realiseren, wil Brenger het aantal samenwerkingen met grote retailers en e-commerceplatformen de komende jaren vergroten. Momenteel werkt het transportplatform onder meer voor klanten als Marktplaats, Loods 5, Goossens en Shops United. Op de zakelijke markt onderscheidt Brenger zich door de kwaliteit van de koeriers, stelt Van der Have. “Bij het bezorgen van pakketjes gaat het met name om snelheid, maar bij grote spullen werkt dat minder goed. Kwaliteit is daar belangrijk, en door met een ratingmechanisme en een transparant prestatie programma te werken kunnen wij die goede service leveren. We zien dat dit voor zowel grote als kleinere retailers van toegevoegde waarde is.” In tegenstelling tot de grotere bezorgers als PostNL en DHL is Brenger ook een uitkomst voor mkb-bedrijven. “Zeker tijdens de lockdowns neemt hun behoefte aan een betrouwbare logistieke dienst flink toe. We hebben de afgelopen maanden veel retailers geholpen die door de coronacrisis leveringsproblemen hadden”, zegt Van der Have.