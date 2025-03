Verstegen Spices & Sauces heeft haar klimaatdoelstellingen officieel laten valideren door het Science Based Targets initiative (SBTi). Deze validatie onderstreept de ambitie en is een belangrijke stap om haar CO₂-footprint verder te verkleinen en draagt bij aan een duurzamere toekomst.

Het doel van Verstegen is om in 2050 een Net-Zero onderneming te zijn. Als tussentijds doel wil het bedrijf haar directe uitstoot (scope 1 en 2) in 2035 met 90% verminderen ten opzichte van 2018. Dit is een ambitieuze doelstelling die verder gaat dan gebruikelijk in de sector. Sinds 2018 heeft Verstegen de uitstoot binnen scope 1 en 2 al met 42% gereduceerd. Voor de indirecte uitstoot (scope 3) volgt Verstegen de richtlijnen van het Klimaatakkoord van Parijs.

Bijna 50% van de scope 3-uitstoot van Verstegen is afkomstig van de teelt van ingrediënten van agrarische oorsprong. Daarom heeft Verstegen aanvullende doelen geformuleerd voor de uitstoot vanuit landbouw en ontbossing, de zogenaamde FLAG-doelen (Forest, Land and Agriculture). Het bedrijf streeft naar ontbossingsvrije ketens vanaf 31 december 2025 en wil de FLAG-uitstoot in 2030 met 30% reduceren ten opzichte van 2022.

Een belangrijk onderdeel van deze aanpak is het programma voor regeneratieve landbouw, dat in 2020 van start ging. Dit programma stimuleert leveranciers om het gebruik van pesticiden en kunstmest te minimaliseren en richt zich op het verbeteren van de bodemgezondheid. Met deze aanpak werken we aan reductie en opslag van CO₂ in de bodem.

De validatie van de klimaatdoelstellingen door SBTi bevestigt dat Verstegen met haar beleid daadwerkelijk bijdraagt aan een duurzame toekomst. Steeds meer klanten erkennen het belang van deze validatie en willen samen stappen zetten richting een duurzamere voedselketen. Dit is een positieve beweging waar Verstegen zich sterk voor maakt, maar die ook essentieel is om gezamenlijke impact te maken.

Marianne van Keep, Chief sustainability officer bij Verstegen: ‘Vandaag zetten we weer een belangrijke stap in onze duurzaamheidsreis: onze klimaatdoelen zijn officieel gevalideerd door het Science Based Targets Initiative. We weten dat onze versnelde doelstelling voor scope 1 en 2 uitdagend is, maar met de huidige inzet komen we daar zeker. De grootste uitdaging ligt in scope 3. Deze kunnen we niet alleen, samenwerking is hierin essentieel. Daarom nodigen we onze keten ketenpartners uit om samen de transitie te versnellen, data te delen en samen te werken aan een duurzame toekomst. Alleen door langdurige samenwerking en gedeelde verantwoordelijkheid kunnen we echte verandering realiseren. Zo willen we écht iets toevoegen aan deze wereld.’