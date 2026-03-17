VodafoneZiggo heeft officieel goedkeuring van het Science Based Targets initiative (SBTi) gekregen voor de ingediende klimaatdoelstellingen. Deze internationale validatie bevestigt dat de plannen van VodafoneZiggo om broeikasgassen te reduceren en Net Zero-targets te bereiken, voldoen aan strenge wetenschappelijke criteria.

Om de wereldwijde temperatuurstijging tot 1,5 graden Celsius te beperken is een snelle, grondige en blijvende vermindering van de uitstoot nodig. Het SBTi bevestigt nu dat de reductiedoelen van VodafoneZiggo aansluiten bij wat wereldwijd nodig is om kritieke klimaatverandering tegen te gaan. Het gaat hierbij om wetenschappelijk onderbouwde emissiereductiedoelen voor de korte én lange termijn. Het SBTi heeft ook het Net Zero-doel van VodafoneZiggo voor 2040 geverifieerd. Dat betekent dat de klimaatdoelen van het bedrijf niet alleen ambitieus zijn, maar ook wetenschappelijk getoetst én meetbaar.

Voor de korte termijn streeft VodafoneZiggo ernaar om de absolute uitstoot van scope 1 en 2 broeikasgassen met 90 procent te verminderen in 2030 ten opzichte van het basisjaar 2018. Ook blijft het telecombedrijf volledig groene stroom inkopen tot ten minste 2030. Voor scope 3, de uitstoot in de gehele keten, geldt een reductiedoel van 50 procent in deze periode. Op de lange termijn streeft VodafoneZiggo ernaar om minimaal 90 procent reductie van absolute scope 1 en 2 emissies vast te houden van 2030 tot 2040, net als het blijven inkopen van duurzame elektriciteit tot en met 2040. Ook is het doel om de scope 3 broeikasgasemissies tegen 2040 met 90 procent te verminderen.

Duidelijke rapportage en transparantie

Wiebe Govers, ESG-manager bij VodafoneZiggo: “Deze validatie van SBTi laat zien dat we onze verantwoordelijkheid serieus nemen. VodafoneZiggo werkt aan een brede aanpak van verduurzaming, bijvoorbeeld door het elektrificeren van het wagenpark en het gasvrij maken van winkels en kantoren. Ook worden leveranciers betrokken bij het verminderen van uitstoot. Klanten merken vooral dat producten steeds duurzamer en energiezuiniger worden. De komende jaren blijven we helder rapporteren over voortgang richting onze Net Zero-doelen, door jaarlijks onze CO2-voetafdruk en de procentuele emissiereductie ten opzichte van het basisjaar te publiceren in ons Integrated Report.”

Nu het SBTi de reductiedoelen heeft goedgekeurd, wordt de voortgang openbaar gemaakt en ieder jaar gecontroleerd. Voor VodafoneZiggo is deze erkenning belangrijk om te kunnen voldoen aan toekomstige wettelijke eisen, competitief te blijven in een markt waar duurzaamheid steeds belangrijker wordt, en om samen met leveranciers een duurzame telecomsector te stimuleren.