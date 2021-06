Verstegen sluit zich aan bij CBA om biodiversiteit te herstellen

Verstegen Spices & Sauces B.V. heeft zich als actief lid bij de Circulaire Bio-economy Alliance (CBA) aangesloten. Deze alliantie verbindt investeerders, bedrijven, lokale gemeenschappen, gouvernementele en niet- gouvernementele organisaties om de circulaire bio-economie te bevorderen en tegelijkertijd wereldwijd te herstellen.

Circulair Bio-economy Alliance (CBA)

De CBA is in 2020 opgericht door Prins Charles, de Prins van Wales, in het kader van de Sustainable Market Initiative. Al meer dan vijf decennia zet Prins Charles zich in tegen klimaatverandering en het verlies aan biodiversiteit. Door wereldwijd stakeholders te zoeken die dezelfde visie delen, kan de duurzame toekomst versneld worden. Dit jaar heeft Verstegen zich, net als 4 andere organisaties, aangesloten bij de CBA.

Verstegen als actief partner bij CBA

Verstegen verkoopt al tientallen jaren hoogwaardige kruiden en specerijen aan diverse markten binnen en buiten Europa. Kwaliteit, voedselveiligheid, duurzaamheid en maatschappelijk verantwoord ondernemen zijn belangrijke kernwaarden binnen Verstegen. Om die reden voeren wij een actieve duurzame inkoopstrategie en -beleid. In de afgelopen jaren zijn wij wereldwijd meerdere projecten gestart waarbij we streven naar zo veel mogelijk waarde toevoeging in de oorsprongslanden. Zo is Verstegen in 2019 gestart met het implementeren van duurzame landbouwmethodes in landen van de oorsprong, zoals agroforestry. Een van de voordelen van deze methode is dat we de biodiversiteit plaatselijk kunnen herstellen.

Vanaf 2021 is er een mogelijkheid om de inkoop van kruiden en specerijen uit regeneratieve bronnen te halen. Dit willen we ook in de toekomst uitbreiden. Daarom is ons lidmaatschap van de CBA een logische stap. Door ons aan te sluiten bij de CBA, kunnen we op grotere schaal kruiden en specerijen van hoge kwaliteit inkopen die afkomstig zijn van CBA-landbouwprojecten die regeneratief, maatschappelijk verantwoord en volledig traceerbaar zijn. Ook in de toekomst.

We kijken uit naar de samenwerking en inspanningen om zo de transitie naar een wereldwijde circulaire bio-economie te versnellen en het natuurlijke evenwicht te herstellen. Uiteindelijk stellen we de natuur weer centraal in de economie.