In Arnhem is deze maand de webshop van VRY gelanceerd. De initiatiefnemers van VRY hebben als missie om herbruikbare voedselverpakkingen normaal te maken in Nederland in 2030. Dit doen ze door mensen te stimuleren om op een andere manier boodschappen te doen, namelijk met hun eigen herbruikbare verpakkingen. Daarnaast start VRY binnenkort ook een online service voor verpakkingsvrije boodschappen, met als eerste ontbijtgranen.

Waarom herbruikbare verpakkingen?

‘Waarom liggen er anno 2022 nog steeds zo veel plastic verpakkingen in supermarkten. Dat moet toch anders kunnen?’ Met deze gedachten startte Maaike Crum met VRY. Al die eenmalige voedselverpakkingen worden weggegooid en kunnen niet slechts beperkt gerecycled worden. Hoewel de afvalberg steeds groter wordt, lijken levensmiddelenproducenten niet bereid met herbruikbare verpakkingen te werken. ‘Bij de Unilevers van deze wereld draait het om efficiëntie en een zo laag mogelijke prijs. Herbruikbare verpakkingen zijn moeilijk te implementeren in hun huidige (logistieke) keten. Een productieproces aanpassen kost immers tijd en geld. Vandaar dat we met VRY zelf aan de slag gaan om herbruikbare verpakkingen te gebruiken.’

Hoe maken jullie herbruikbare verpakkingen normaal?

‘We zijn gestart met de verkoop van duurzame herbruikbare verpakkingen om zelf boodschappen mee te doen. De starterskit die we nu verkopen bestaat uit hoogwaardige en gecertificeerd zakken van biologisch katoen. Eerlijk gemaakt en duurzaam in gebruik. Perfect voor overpakte groentes, fruit en noten uit je supermarkt of van je lokale markt. Verder bieden we binnenkort ook zelf boodschappen in herbruikbare verpakkingen aan via onze webshop’ aldus Maaike.

Wat maakt jullie uniek?

Onze starterskit is gemaakt van hoogwaardige kwaliteit katoen, dit is een groot verschil met de dunne nylon zakjes die supermarkten nu aanbieden. Onze boodschappen in herbruikbare verpakkingen worden met fietskoeriers van Cycloon bezorgd bij klanten. ‘Voor ons is het belangrijk dat de herbruikbare verpakkingen duurzaam in gebruik zijn en bezorging zo veel mogelijk op de fiets plaatsvindt. Niemand zit te wachten op nóg meer dieselbusjes die dubbel geparkeerd staan op de stoep’, aldus Maaike.

Wat brengt de toekomst?

‘We gaan ons assortiment snel uitbreiden met veel producten’ zegt Maaike. ‘Je ziet dat de vraag naar verpakkingsvrij winkelen steeds groter wordt. Onze concullega’s hebben wachtrijen en zelfs grote supermarktketens starten met een klein verpakkingsvrij aanbod’.

Je kunt nu online terecht bij www.verpakkingsvry.nl voor de starterskit om zelf te winkelen met herbruikbare verpakkingen.