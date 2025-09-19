Verpact start met haar onderdeel Statiegeld Nederland, in samenwerking met de gemeente Rotterdam, een pilot waarbij 31 statiegeldbakken in de buurt van reguliere prullenbakken worden geplaatst. Consumenten kunnen hun statiegeldflesjes en –blikjes in deze nieuwe statiegeldbakken achterlaten. De bakken hebben een klep aan de onderkant, waardoor statiegeldverzamelaars makkelijk en hygiënisch de flesjes en blikjes kunnen verzamelen. Na het leeghalen sluit de klep automatisch. De nieuwe bakken moeten voorkomen dat reguliere prullenbakken worden opengebroken en ervoor zorgen dat minder zwerfafval op straat terechtkomt. Rotterdam is de eerste gemeente die de vernieuwde versie van de statiegeldbakken in gebruik neemt.

Op donderdagmiddag 25 september wordt de pilot om 16.15 uur officieel afgetrapt aan de Stationssingel achter het Centraal Station door de Rotterdamse wethouder Pascal Lansink-Bastemeijer (Buitenruimte en Mobiliteit) en Jeroen Hillen, directeur Statiegeld Nederland namens Verpact.

Statiegeldbakken onderdeel van bredere aanpak

De statiegeldbakken worden in totaal op 31 locaties in Rotterdam geplaatst, waaronder rondom het Centraal Station, bij de Markthal, op het Zuidplein en op het Cor Kieboomplein. “De nieuwe statiegeldbakken vormen een belangrijke stap in een bredere aanpak om opengebroken prullenbakken en zwerfafval te verminderen en materialen terug te winnen voor hergebruik. We zijn blij met de samenwerking met de gemeente Rotterdam en hopen dat meer gemeenten dit voorbeeld volgen,” aldus Hester Klein Lankhorst, voorzitter van de Raad van Bestuur van Verpact.

Wethouder Pascal Lansink-Bastemeijer (Buitenruimte en Mobiliteit) vertelt: “Zwerfafval en opengebroken prullenbakken zijn een zichtbaar probleem in onze stad. Samen met Verpact zetten we een belangrijke stap om dit aan te pakken. Met deze bakken willen we inwoners ondersteunen bij het bijdragen aan een schonere en nettere stad. Ik nodig dan ook alle Rotterdammers uit om er gebruik van te maken, zodat we samen onze openbare ruimte aantrekkelijker en plezieriger maken voor iedereen.”