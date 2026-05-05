VVE Laadloket, adviseur voor laadinfrastructuur binnen VvE’s, lanceert een ERE-dienst specifiek voor Verenigingen van Eigenaars. Het is hiermee een van de eerste partijen die VvE’s helpt om via emissiereductie-eenheden (ERE’s) geld terug te verdienen op stroom voor het laden van elektrische auto’s.

De vervuiler betaalt, de elektrisch rijder wordt beloond

ERE’s zijn certificaten voor elektriciteit die wordt gebruikt voor elektrisch vervoer. Brandstofleveranciers kopen deze om te voldoen aan hun verduurzamingsverplichtingen, waardoor een opbrengst per geladen kilowattuur ontstaat. De regeling bestond al voor grotere organisaties als hernieuwbare brandstofeenheden (HBE’s), maar is met de nieuwe systematiek ook toegankelijk voor kleinere partijen, waaronder VvE’s. Zij kunnen de opbrengst gebruiken om de laadprijs te verlagen of andere kosten op te vangen.

De huidige marktprijs ligt rond de € 0,10 tot € 0,17 per kWh. Dat is al gauw een derde tot zelfs de helft van het laadtarief binnen de VvE en komt bij gemiddeld gebruik neer op circa € 200 tot € 300 per laadpunt per jaar.

Specifieke kennis van VvE’s en eigendomsstructuur

Voor ERE’s geldt dat niet de eigenaar van het laadpunt, maar de eigenaar van de netaansluiting recht heeft op de certificaten. Binnen VvE’s komt de opbrengst daardoor meestal bij de vereniging terecht, terwijl de laadpunten door individuele gebruikers worden benut. Dat vraagt om duidelijke afspraken over de verdeling. VVE Laadloket richt de dienst daarom specifiek in voor VvE’s en organiseert het proces van aanmelding tot uitkering.

Om van ERE’s te profiteren gelden strikte eisen voor data en registratie, onder toezicht van de Nederlandse Emissieautoriteit (NEa). Dit verloopt via een gecertificeerde inboekdienstverlener. VVE Laadloket werkt hiervoor samen met Inboekers B.V., een ervaren partner die bevoegd is om ERE’s te registreren en te verhandelen.

ERE’s en notificatieregeling zorgen voor versnelling

VVE Laadloket ziet ERE’s als een volgend signaal dat de overheid aanstuurt op de verdere groei en omarming van elektrisch rijden. In combinatie met hoge brandstofprijzen en de aanstaande notificatieregeling komt er extra beweging in de markt.

“De vraag naar laadpalen groeit snel. Ook binnen VvE’s”, zegt Bram Leusink van VVE Laadloket. “De notificatieregeling geeft individuele leden straks de mogelijkheid om zelf een laadpunt te realiseren, maar wij zien dat echt als een noodgreep wanneer het niet lukt om tot een gezamenlijke oplossing te komen.”

Een collectieve laadoplossing voorkomt versnippering en maakt het mogelijk om het beschikbare vermogen slim te verdelen. Daarmee wordt piekbelasting beperkt en kan beter worden omgegaan met netcongestie. Tegelijk houdt de VvE regie over capaciteit, kosten en gebruik en kan de infrastructuur stapsgewijs worden uitgebreid naarmate de vraag toeneemt.

ERE’s passen hier goed bij, omdat de registratie gekoppeld is aan de eigenaar van de netaansluiting. In veel VvE’s is dat de vereniging zelf, waardoor opbrengsten centraal kunnen worden georganiseerd en benut.

Leusink: “Veel VvE’s hielden de boot eerder nog wat af, maar komen nu door de notificatieregeling in beweging. De vraag naar laden zal alleen maar verder toenemen. Juist daarom is dit het moment om het goed te organiseren. Met ERE’s ontstaat er een directe financiële prikkel om als VvE te kiezen voor een collectieve oplossing die meegroeit en toekomstbestendig is.”

VvE’s die interesse hebben in ERE’s kunnen meer informatie vinden op de website van VvE Laadloket. Hier staat ook een overzicht van de meest gestelde vragen over ERE’s.