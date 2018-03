Vereniging Happy Planet Professionals opgericht

Het informele netwerk Happy Planet Professionals van ruim 120 maatschappelijk bewust ondernemende zelfstandige professionals is omgevormd tot een vereniging. Op 9 maart werd het allereerste bestuur geïnstalleerd. Initiatiefnemer Hans Snel van Nectar Marketing is benoemd als de voorzitter van de nieuwe vereniging. De vereniging wil zoveel mogelijk zelfstandige professionals helpen en stimuleren om hun positieve impact op de maatschappij te vergroten en hun negatieve impact te verkleinen.

De vereniging wil haar doelen bereiken door middel van peer reviews, netwerkbijeenkomsten, online interactie en het verstrekken van een keurmerk. De contributie voor 2018 is vastgesteld op €25,-.

Jaarevent met Maurits Groen

Aansluitend aan de oprichting van de vereniging vond het eerste Jaarevent plaats in Baarn. Bijzondere gast was duurzaam ondernemer Maurits Groen (o.a. Waka Waka en Kipster). De dertig aanwezigen hingen ruim een uur aan zijn lippen. De deelnemers hebben elkaar vervolgens gereviewd voor het behalen van het jaarcertificaat en konden ook kiezen uit enkele minipresentaties.

De 5 beloften

Happy Planet Professionals staat open voor zelfstandigen die maatschappelijk bewust willen ondernemen. Zij doen vijf beloften:

zij communiceren hun MVO activiteiten; zij proberen ieder jaar hun positieve impact te vergroten en hun negatieve impact te verkleinen; zij reviewen eenmaal per jaar een andere ondernemer; zij ondergaan eenmaal per jaar een review; zij helpen de vereniging sterker te maken via de inzet van hun expertise en netwerk.

Gegroeid naar 120 deelnemers

Het netwerk werd op 23 september 2016 opgericht door 10 zelfstandige ondernemers, door middel van het planten van een appelboom in het Vroege Vogelbos in Almere. Sindsdien is het netwerk gestaag gegroeid naar ruim 120 deelnemers. Het voorziet in een behoefte omdat er nog geen landelijk netwerk voor maatschappelijk bewust ondernemende zelfstandigen bestond. Maurits Groen, Reinier van den Berg en Folkert van der Molen fungeren als ambassadeur van de vereniging. Ieder kwartaal organiseert Happy Planet Professionals een netwerkborrel op een locatie in het centrum van het land.

Fotobijschrift (klik om te vergroten): Het eerste bestuur van Happy Planet Professionals , van links naar rechts Pieter Jan Stokhof (reviews), Hans Snel (voorzitter), Nico Verzijden (penningmeester), Daan Overeem (communicatie). Secretaris Mientje den Boer ontbreekt op de foto.